Cực hài Olympic mùa đông: VĐV đang thi đấu thì bị chó đuổi

Thế vận hội Mùa đông vốn là nơi chứng kiến những màn so tài nghẹt thở, nhưng buổi sáng mới đây tại khu vực Tesero đã mang đến một kịch bản mà không cổ động viên nào ngờ tới.

Sự việc bắt đầu khi chú chó bị thu hút bởi máy quay đang di chuyển nhanh trên đường đua. Sau khi đuổi theo máy quay một đoạn, "vị khách" này chuyển hướng sang hai vận động viên của Croatia và Hy Lạp đang nỗ lực về đích. Hình ảnh một chú chó có ngoại hình rất giống chó sói chạy băng băng ngay sau lưng các vận động viên đã khiến khán giả trên khán đài vừa thích thú, vừa lo lắng.

Chó lai sói vượt rào lao theo VĐV (Video: @BBC Sports/X)

Vận động viên Tena Hadzic (Croatia) thừa nhận cô đã trải qua những giây phút hốt hoảng:

"Lúc đầu tôi tưởng đó là chó sói thật. Tôi còn nghĩ mình bị ảo giác vì cuộc đua quá căng thẳng. Nó rất to và tôi thực sự sợ bị nó cắn khi chạy ngang qua".

Ngược lại, vận động viên Konstantina Charalampidou (Hy Lạp) lại nhìn nhận sự việc một cách lạc quan: "May mắn là nó rất ngoan. Nó khiến tôi quên đi kết quả thi đấu không tốt của mình. Nhờ chú chó này mà tôi bỗng nhiên nổi tiếng, có lẽ tôi phải cảm ơn nó".

Sự cố tại Olympic mùa đông (Ảnh: Telegraph)

Sau khi cuộc đua kết thúc, danh tính của chú chó đã được xác định. Đó là Nazgul, một chú chó thuộc giống chó sói Séc (Czechoslovakian Wolfdog) tròn 2 tuổi. Chủ nhân của Nazgul cho biết chú chó đã tự ý thoát ra khỏi nhà và đi lạc vào khu vực thi đấu.

Chuyên gia trượt tuyết Fredrik Aukland nhận định rằng việc động vật lọt vào đường đua có thể dẫn đến thảm họa nếu xảy ra va chạm ở tốc độ cao, đặc biệt là trong các lượt chung kết tranh huy chương khốc liệt.

Sự xuất hiện của Nazgul không phải là trường hợp duy nhất tại kỳ Thế vận hội năm nay. Trước đó, một chú chó khác cũng từng gây sốt khi lao vào đường đua đổ đèo, thực hiện những cú trượt ngã đầy điệu nghệ trên băng.