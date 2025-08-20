Cửa sổ chuyển nhượng sắp phá vỡ mọi kỷ lục

Như thường lệ, các câu lạc bộ Premier League đang chi tiêu nhiều hơn so với các đối thủ nước ngoài. Các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh đã vượt qua tổng mức đầu tư chuyển nhượng của các đội bóng ở Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga cộng lại, với mức chênh lệch hơn 1 tỷ bảng so với số tiền họ thu về từ việc bán cầu thủ. Giải đấu lớn duy nhất ở châu Âu khác có mức chi tiêu ròng âm là La Liga, nơi các câu lạc bộ Tây Ban Nha đã chi nhiều hơn 35 triệu bảng so với số tiền họ thu về.

Không có gì ngạc nhiên khi Premier League đang dẫn đầu doanh thu bán cầu thủ cho các giải đấu lớn. Ba bản hợp đồng lớn nhất của Premier League tính đến thời điểm này trong mùa hè, xét về phí chuyển nhượng, đều là các cầu thủ từ các câu lạc bộ Bundesliga: Florian Wirtz (từ Bayer Leverkusen đến Liverpool) - 100 triệu bảng, có thể tăng lên 116 triệu bảng với các khoản phụ phí; Hugo Ekitike (từ Eintracht Frankfurt đến Liverpool) - 69 triệu bảng, có thể tăng lên 79 triệu bảng; Benjamin Sesko (từ RB Leipzig đến Manchester United) - 66,3 triệu bảng, có thể tăng lên 73,7 triệu bảng.

Trong khi đó, Serie A là giải đấu chi tiêu nhiều nhất ngoài Premier League. Các câu lạc bộ Italy đã chi 783 triệu bảng - nhưng con số này vẫn thấp hơn mức chi tiêu ròng của Premier League, chưa nói đến tổng chi tiêu.

6 đội phá kỷ lục chuyển nhượng

Đây là một cửa sổ chuyển nhượng bất thường - vì đã có hai giai đoạn chuyển nhượng. Giai đoạn đầu tiên mở từ ngày 1-6 đến 10- 6, do một kỳ đăng ký đặc biệt liên quan đến FIFA Club World Cup. Tổng cộng 400 triệu bảng đã được chi trước khi cửa sổ chuyển nhượng truyền thống mở ra, với Man City chi khoảng 108 triệu bảng để ký hợp đồng với Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri và Tijjani Reijnders.

Cửa sổ chuyển nhượng sau đó mở lại vào ngày 16-6 và sẽ đóng lại vào ngày 1-9. Có 6 câu lạc bộ đã phá kỷ lục chuyển nhượng của họ trong mùa hè này. Brentford đã hoàn tất thương vụ trị giá lên tới 42,5 triệu bảng để ký hợp đồng với tiền đạo Burkina Faso Dango Ouattara từ Bournemouth, đội đã chi 34,6 triệu bảng cho trung vệ người Pháp Bafode Diakite. Các đội mới thăng hạng Burnley và Sunderland đã trả lần lượt 25 triệu bảng và 26 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp Lesley Ugochukwu và tiền vệ người Senegal Habib Diarra, thương vụ này có thể tăng lên 30 triệu bảng với các khoản phụ phí.

Hồ sơ chuyển nhượng các câu lạc bộ Premier League theo từng đội

ĐỘI BÓNG CẦU THỦ PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG (£) NĂM Arsenal Declan Rice £100m 2023 Aston Villa Amadou Onana £50m 2024 Bournemouth Bafode Diakite £34m 2025 Brentford Dango Ouattara £37m 2025 Brighton Georginio Rutter £39m 2024 Burnley Lesley Ugochukwu £25m 2025 Crystal Palace Christian Benteke £27.5m 2016 Chelsea Enzo Fernandez £107m 2023 Everton Gylfi Sigurdsson £44.5m 2017 Fulham Emile Smith-Rowe £27m 2024

ĐỘI BÓNG CẦU THỦ PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG (£) NĂM Leeds Georginio Rutter £33 triệu 2023 Liverpool Florian Wirtz £116 triệu 2025 Man City Jack Grealish £101 triệu 2021 Man Utd Paul Pogba £91 triệu 2016 Newcastle Alexander Isak £60 triệu 2022 Nottm Forest Omari Hutchinson £37.5 triệu 2025 Sunderland Habib Diarra £26 triệu 2025 Tottenham Dominic Solanke £57 triệu 2024 West Ham Sebastian Haller £43.5 triệu 2019 Wolves Matheus Cunha £44 triệu 2023

Nottingham Forest đã phá kỷ lục chuyển nhượng của mình hai lần trong mùa hè này, đầu tiên là cho cầu thủ chạy cánh người Thụy Sĩ Dan Ndoye từ Bologna, sau đó là cầu thủ chạy cánh Omari Hutchison từ Ipswich với giá 37,5 triệu bảng.

Vào tháng Sáu, Liverpool đã ký hợp đồng với Wirtz từ Bayer Leverkusen với mức phí đảm bảo 100 triệu bảng và thêm 16 triệu bảng phụ phí. Nếu các khoản phụ phí này được kích hoạt, thương vụ Wirtz đến Anfield sẽ trở thành kỷ lục chuyển nhượng Anh, vượt qua mức 107 triệu bảng mà Chelsea trả cho Benfica để có tiền vệ Argentina Enzo Fernandez vào năm 2023.

Trong số 20 câu lạc bộ hiện tại của Premier League, 16 đội đã phá kỷ lục chuyển nhượng của mình trong bốn năm qua, với bốn đội - Chelsea, Liverpool, Manchester City và Arsenal - có kỷ lục chuyển nhượng từ 100 triệu bảng trở lên. Ở phía ngược lại, mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Burnley là 25 triệu bảng.

Chi tiêu nhiều nhất ngoài Premier League

Club Total spending Atletico Madrid

£153m

Real Madrid

£147m

Juventus

£103m

Leverkusen

£100m

RB Leipzig

£98m

Milan

£93m

Como

£91m

Napoli

£76m

Atalanta

£69.5m

Bayern Munich

£62m



Mặc dù đã chi khoảng 200 triệu bảng cho các cầu thủ trong mùa hè này, bản hợp đồng kỷ lục của Manchester United vẫn là Paul Pogba từ Juventus với giá 91 triệu bảng vào năm 2016, cùng thời điểm Crystal Palace trả Liverpool 27 triệu bảng cho Christian Benteke, cũng là kỷ lục của Đài bàng. Nottingham Forest đã chi tới 140 triệu bảng sau khi ký hợp đồng với Kalimuendo, đánh dấu một mùa hè đầu tư mạnh mẽ.

Trong hai mùa giải vừa qua, cả ba đội thăng hạng lên Premier League - Burnley, Sheffield United, Luton Town, Leicester City, Ipswich Town và Southampton - đều xuống hạng ngay lập tức. Việc trụ hạng ngày càng khó khăn, điều này có lẽ giải thích tại sao Sunderland lại tích cực chiêu mộ các cầu thủ như cựu tiền vệ Arsenal Granit Xhaka. Theo FootballTransfers.com, Sunderland hiện dẫn đầu bảng xếp hạng các đội thăng hạng Premier League về mức chi tiêu. Tiếp theo là Nottingham Forest, đội đã đầu tư mạnh sau khi thăng hạng vào mùa giải 2021-22.

Ở La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1, chỉ có Atletico Madrid và Real Madrid chi tiêu nhiều hơn mức 140 triệu bảng mà Sunderland đã bỏ ra cho các cầu thủ. Thực tế, Atletico Madrid là đội chi tiêu lớn nhất ngoài Premier League với 153 triệu bảng, trong khi Real Madrid đứng thứ hai với 147 triệu bảng. Tuy nhiên, những con số này thấp hơn đáng kể so với 289,5 triệu bảng mà Liverpool đã đầu tư vào đội hình của mình kể từ khi vô địch Premier League. Con số này gấp hơn ba lần số tiền 90 triệu bảng mà Paris St-Germain đã chi kể từ khi vô địch Champions League.

Ở những nơi khác tại châu Âu, Juventus đã chi 103 triệu bảng, Bayer Leverkusen 100 triệu bảng, RB Leipzig 98 triệu bảng và AC Milan 93 triệu bảng. Barcelona chỉ chi 22,5 triệu bảng cho đến nay. Bản hợp đồng lớn nhất ngoài Premier League là Luis Diaz từ Liverpool đến Bayern Munich trong một thương vụ trị giá 65,5 triệu bảng, bao gồm các khoản phụ phí.

Và chi tiêu có thể lớn đến mức nào?

Khi thời hạn đang đến gần, tương lai của tiền đạo Newcastle - và mục tiêu của Liverpool - Alexander Isak, người được định giá 150 triệu bảng bởi câu lạc bộ của anh, vẫn chưa rõ ràng.