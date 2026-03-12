Cú trượt đồng loạt của bóng đá Anh tại Champions League

Chưa bao giờ bóng đá Anh lại thể hiện sức mạnh thống trị tại vòng bảng Champions League đến như vậy. Với 6 đại diện góp mặt tại vòng 16 đội – Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea và Tottenham – giới mộ điệu đã có quyền mơ về một cuộc cách mạng mang tên "bến đỗ" tại châu Âu. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã nhanh chóng va phải thực tế nghiệt ngã sau những màn trình diễn kém thuyết phục, và thậm chí là thảm họa, ở loạt trận lượt đi. Kết quả cụ thể: 2 hòa (Arsenal, Newcastle), 4 thua (trong đó Chelsea, Man City, Tottenham bị dẫn trước 3 bàn). Năm đội chơi sân khách, chỉ Newcastle được chơi trên sân nhà nhưng bị Barcelona gỡ hòa bằng phạt đền phút cuối.

Hình ảnh về một nước Anh hùng mạnh bỗng chốc nhường chỗ cho bức tranh ảm đạm. Hiện tượng này gây sốc vì Premier League tự nhận là “giải đấu mạnh nhất thế giới”. Dù Arsenal thắng tuyệt đối giai đoạn bảng (8/8), họ vẫn chỉ hòa Leverkusen nhờ phạt đền phút 89 của Kai Havertz. Man City bị Real Madrid “dạy dỗ” bằng hat-trick Federico Valverde. Chelsea tan vỡ hiệp 2 trước PSG. BBC Sport nhận định: lịch thi đấu dày đặc Premier League làm “mòn mỏi” thể lực, các đối thủ châu Âu chơi phản công sắc bén và tận dụng sai lầm.

Lịch sử cũng cảnh báo: lần gần nhất toàn bộ đội Anh không thắng lượt đi vòng 16 là mùa 2022/23. Opta hạ thấp xác suất đi tiếp của các đội Anh sau lượt đi. Ba đội bị dẫn 3 bàn (Chelsea, Man City, Tottenham) gần như “đã hết cửa” trừ khi tạo phép màu ở lượt về. Arsenal và Liverpool được đánh giá sáng cửa nhất nhờ sân nhà, nhưng khoảng cách với Real, PSG, A.Madrid cho thấy Premier League chưa thực sự “thống trị” châu Âu như quảng bá.

"Bữa tiệc" của sự từng trải châu Âu

Điểm chung dễ nhận thấy ở các trận đấu mà đại diện Premier League thất bại là sự non kém trong việc kiểm soát thế trận và phản ứng trước những tình huống bất lợi. Man City, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đã có một hiệp một ác mộng. Dù Pep Guardiola tung ra đội hình tấn công, nhưng "The Citizens" lại hoàn toàn bế tắc trước lối chơi biến hóa và sắc sảo của Real Madrid. Thất bại 0-3 khiến thầy trò Guardiola đối mặt với viễn cảnh bị loại sớm, một cú sốc lớn với đội bóng từng áp đảo châu Âu những năm qua.

Trong khi đó, Chelsea lại một lần nữa cho thấy sự mong manh trong lối chơi. Họ đã có những thời điểm chơi tốt trước nhà đương kim vô địch PSG, thậm chí có bàn gỡ hòa 1-1 và 2-2. Tuy nhiên, sai lầm cá nhân và sự thiếu tập trung ở những phút cuối đã biến trận đấu thành thảm họa khi để thủng lưới thêm 3 bàn, ấn định tỷ số 2-5 . HLV Liam Rosenior thừa nhận: "15-20 phút cuối trận thực sự điên rồ. Chúng tôi cần phải tốt hơn trước những thất bại và cần giữ bình tĩnh, điều mà chúng tôi đã không làm được" . Ngay cả Arsenal, đội duy nhất bất bại ở vòng bảng, cũng chỉ có thể giành lại 1 điểm nhờ quả phạt đền ở phút 89 trước Leverkusen, một lần nữa bộc lộ sự thiếu sắc bén trong lối chơi trước các đối thủ giàu bản lĩnh .

Nguy cơ "sạch bóng" đại diện Anh ở vòng 1/8 là hoàn toàn hiện hữu, một kịch bản khó tin so với sự kỳ vọng trước giải. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2019-20, không có đội bóng nào của Premier League góp mặt ở tứ kết, và chắc chắn sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Anh.

Sự thống trị của Premier League về mặt tài chính và thương hiệu là không thể bàn cãi. Nhưng thành công ở đấu trường châu lục không chỉ đến từ tiền bạc. Nó đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc và khả năng thích nghi trong những khoảnh khắc quyết định. Loạt trận lượt đi vừa qua cho thấy một thực tế phũ phàng: các "đại gia" Anh vẫn còn thiếu những phẩm chất cần thiết để có thể thực sự thống trị châu Âu. Lịch sử có thể ghi nhận mùa giải 2025-26 là một trong những thất bại đáng quên nhất của bóng đá Anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.