Cứ thong dong như Messi: Tối đi thi đấu, ngày nắm tay vợ đi xem con trai tập luyện sau khi từ giã đội tuyển

Messi cùng vợ đi xem con trai thi đấu.

Khép lại hành trình 21 năm cống hiến lẫy lừng cho đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Messi chọn cho mình một nhịp sống thong dong và tĩnh lặng hơn ở tuổi 39. Quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ toàn cầu, nhưng đây lại là bước chuyển mình tự nhiên để huyền thoại xứ Tango dành trọn tâm trí cho gia đình, tận hưởng niềm vui bóng đá nguyên bản nhất bên các con trai.

Cuối tháng 8/2026, thông tin Messi chính thức giã từ màu áo La Albiceleste khép lại một di sản vô tiền khoáng hậu với 207 trận ra sân và 125 bàn thắng. Sau khi chinh phục trọn vẹn bộ sưu tập danh hiệu cao quý nhất từ Copa América đến đỉnh cao World Cup, siêu sao số 10 rời sân chơi quốc tế trong sự thanh thản để nhường khoảng trống cho thế hệ kế cận. Quyết định ấy không chỉ đánh dấu sự viên mãn về mặt sự nghiệp mà còn đến từ mong muốn tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, nơi anh có thể gạt bỏ sức ép hàng triệu kỳ vọng để trở về đúng với vai trò của một người cha.

Rời xa không khí nghẹt thở của những chiến dịch đỉnh cao cấp ĐTQG, Messi tìm thấy hạnh phúc giản đơn trên khán đài các giải đấu trẻ. Giờ đây, hình ảnh Messi ăn mặc mộc mạc với áo phông, quần short, tay cầm bình trà Mate quen thuộc ngồi trên băng ghế gỗ cùng vợ Antonela Roccuzzo đã trở nên quen thuộc tại Học viện Inter Miami. Dù là biểu tượng vĩ đại của bóng đá thế giới, anh vẫn thoải mái hòa mình vào cộng đồng phụ huynh, chăm chú theo dõi và cổ vũ nhiệt thành cho từng bước chạy của ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro.

Messi cùng vợ thoải mái đi xem các con trai thi đấu

Messi giữ triết lý làm bố rất tinh tế khi không đặt bất kỳ áp lực thành tích nào lên vai các con. Anh để Thiago tự do thể hiện tư duy điềm tĩnh của một tiền vệ, hào hứng trước nét tinh nghịch thích ghi bàn giống bố của Mateo hay sự bùng nổ ngẫu hứng của cậu út Ciro. Việc tự tay đưa đón các con đi tập mỗi ngày, lặng lẽ quan sát chúng lớn lên cùng quả bóng tròn và cùng reo mừng sau mỗi chiến thắng nhỏ của các đội U8, U10 hay U13 chính là phần thưởng vô giá. Sau hơn hai thập kỷ gánh vác kỳ vọng bóng đá của cả một dân tộc, khoảnh khắc thảnh thơi trên khán đài hôm nay chính là chương đời bình yên và trọn vẹn nhất mà Messi xứng đáng nhận được.