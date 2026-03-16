"Cú tát" tinh thần cho Victoria Beckham, con trai cả "ngó lơ" mẹ đẻ, tình tứ bên vợ tỷ phú đi dự tiệc xem Oscar

Mối quan hệ giữa vợ chồng Brooklyn Beckham và gia đình đại gia đình Beckham một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông sau chuỗi hành động được cho là "xa cách" của cặp đôi trẻ. Đỉnh điểm là sự vắng mặt khó hiểu của họ tại các sự kiện lớn và động thái gây tranh cãi trong ngày của mẹ vừa qua.

Brooklyn Beckham (25 tuổi) và bà xã Nicola Peltz (29 tuổi) đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại bữa tiệc xem Oscar thường niên lần thứ 33 của Quỹ Elton John AIDS. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách thời trang thăng hạng. Trong khi Brooklyn lịch lãm với bộ vest đen truyền thống, Nicola Peltz lại chọn vẻ đẹp cổ điển với chiếc váy trắng tinh khôi, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ, khẳng định cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau hai năm về chung một nhà.

Tuy nhiên, sự xuất hiện rạng rỡ này lại vô tình kéo theo làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Theo đó, ngày diễn ra sự kiện cũng chính là ngày của mẹ tại Anh.

Trong khi các thành viên khác trong gia đình như David Beckham cùng hai con trai Romeo và Cruz đều đồng loạt đăng tải những lời tri ân ngọt ngào dành cho Victoria, thì trang cá nhân của Brooklyn lại hoàn toàn "vắng bóng" hình ảnh của mẹ. Thay vào đó, anh chỉ tập trung chia sẻ các khoảnh khắc tại sự kiện và hình ảnh của vợ.

Đáng chú ý hơn, Nicola Peltz cũng chỉ đăng bài chúc mừng mẹ ruột của mình, bà Claudia Heffner Peltz, và hoàn toàn không có động thái nhắc đến mẹ chồng. Hành động này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, thổi bùng lại những nghi vấn về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Nicola và Victoria Beckham vốn đã âm ỉ bấy lâu nay. Hành động này được tờ Daily Mail và dư luận đánh giá là một "gáo nước lạnh" dội vào nỗ lực hàn gắn của Victoria Beckham. Nhiều người hâm mộ đã không ngần ngại chỉ trích Brooklyn trên trang cá nhân, cho rằng anh đang "quên gốc gác" và ưu tiên gia đình vợ một cách thái quá.