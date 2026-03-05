"Cú tát" cho nhà Beckham: Brooklyn Beckham tiệc tùng bên vợ tỷ phú mừng sinh nhật, phớt lờ lời chúc của bố mẹ

Mới đây, Brooklyn Beckham đã đánh dấu cột mốc tuổi 26 bằng những bữa tiệc xa hoa bên cạnh bà xã Nicola Peltz. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không tiếc lời ca ngợi chồng là "con người đặc biệt nhất" và là "tri kỷ" của đời mình. Cặp đôi đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên những chiếc bánh kem khổng lồ, khẳng định sự gắn kết bền chặt sau gần 3 năm kết hôn.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của bữa tiệc là một thực tế phũ phàng đối với gia đình Beckham. Trên trang cá nhân, dù David và Victoria đã gửi những lời chúc mừng công khai và nỗ lực kết nối nhằm xoa dịu mâu thuẫn, Brooklyn và Nicola được cho là đã hoàn toàn phớt lờ những động thái này.

Brooklyn và Nicola đón sinh nhật bên nhau (Ảnh: IGNV)

Mối quan hệ giữa "quý tử" nhà Beckham và gia đình vốn đã căng thẳng kể từ sau đám cưới triệu đô vào năm 2022. Tuy nhiên, sự việc tại sinh nhật lần này được truyền thông Anh quốc mô tả là một "cú tát trực diện" vào nỗ lực hàn gắn của cựu danh thủ thế giới. Nguồn tin từ Daily Mail cho biết, David và Victoria cảm thấy "vô cùng tổn thương" khi những nỗ lực của họ liên tục bị từ chối bằng một sự im lặng đáng sợ.

Kể từ khi định cư tại Mỹ và gia nhập đế chế của gia đình tỷ phú Nelson Peltz, Brooklyn dường như đã hoàn toàn tách biệt khỏi lối sống và các hoạt động truyền thống của nhà Beckham. Anh không còn xuất hiện trong các kỳ nghỉ hè chung hay ủng hộ các show diễn thời trang của mẹ mình như trước.

Victoria và Beckham chúc mừng sinh nhật con trai nhưng chưa nhận được phản hồi qua mạng xã hội (Ảnh: IGNV)

Nhiều nguồn tin cho rằng, sự kiểm soát và ảnh hưởng từ phía gia đình vợ là nguyên nhân chính khiến Brooklyn dần rời xa gốc rễ của mình. Trong khi đó, Victoria Beckham được cho là đã "nỗ lực hết sức để giữ hòa khí" nhưng dường như mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển trước sự kiên định của cậu con trai cả.

Sự im lặng của Brooklyn trong ngày sinh nhật không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn cho thấy một vết rạn nứt sâu sắc trong "thương hiệu Beckham" vốn luôn tự hào về sự đoàn kết. Với việc Brooklyn dường như đã lựa chọn đứng hẳn về phía gia đình vợ, công chúng đặt dấu hỏi lớn về khả năng tái hợp của đại gia đình nổi tiếng nhất nhì thế giới này trong tương lai gần.

(Nguồn Daily Mail)

