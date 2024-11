Cú sốc mới cho Arsenal, Giám đốc thể thao Edu sẽ rời CLB

Giám đốc thể thao Edu được cho đã thông báo với ban lãnh đạo quyết định sẽ rời Arsenal.

Edu đã trở thành Giám đốc thể thao của Arsenal vào tháng 7-2019, và được đánh giá cao về công việc ông đã làm trong thời gian ở sân Emirates. Cựu Pháo thủ này nằm trong số những người đứng sau nỗ lực đưa HLV Mikel Arteta trở lại Bắc London. Arteta đảm nhận vị trí của mình chỉ vài tháng sau khi Edu được bổ nhiệm vào năm 2019. Từ đây, họ trở thành “bộ đôi ăn ý” và được cho đã đứng sau thành công của Arsenal trong vài năm qua. Edu không nhiều lần khiến Arteta thất vọng, và là người chịu trách nhiệm ký hợp đồng với 2 ngôi sao lớn nhất là Martin Odegaard và Declan Rice. Từ đó, họ biến Pháo thủ trở lại thành một thế lực thách thức chức vô địch Premier League - chỉ về nhì đáng tiếc trong 2 mùa giải vừa qua bởi sự xuất sắc của Man.City mà thôi.

Theo truyền thông Anh, sẽ có nhiều thông tin chi tiết hơn xuất hiện trong 24 giờ tới. Tuy nhiên, những tin tức ban đầu chắc chắn càng làm nặng nề hơn bầu không khí tiêu cực vốn bao trùm sân Emirates, xuất phát từ thành tích sa sút của đội. Sau thất bại 0-1 tại Newcastle vừa qua, Arsenal hiện đã rơi khỏi tốp 4 và tụt lại phía sau 5 điểm so với vị trí nhì bảng của Man.City, và kém ngôi đầu của Liverpool đến 7 điểm sau 10 vòng đấu.

HLV Mikel Arteta và Edu được cho đứng sau thành công của Arsenal trong vài năm qua.

Có thể vấn đề của Edu đã diễn ra sau hậu trường và gây ra sự sao nhãng trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là diễn biến đáng lo ngại đối với Arteta vì ông đã làm việc tốt với Edu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vào năm 2022 từng nói rõ về tầm quan trọng của cộng sự người Brazil: “Tôi chỉ hy vọng anh ấy ở lại đây trong một thời gian dài vì tôi nghĩ đó sẽ là một điều thực sự tích cực cho CLB. Tôi làm việc với anh ấy rất tốt, tôi nghĩ anh ấy là một nhân vật cực kỳ quan trọng, người đại diện cho tất cả các giá trị và ý tưởng mà chúng tôi muốn, để làm mọi thứ theo đúng cách… Đối với tôi và đối với đội, anh ấy thực sự quan trọng”.