Cú sốc lớn cho bóng đá Việt Nam: Một Đại gia sắp nhận án thua ngược sau đại thắng 4-0?

CLB Công an Hà Nội (CAHN) – nhà vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam và là đại diện của bóng đá Việt ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2025–2026 – đang đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 trận lượt đi vòng 1/8 mặc dù từng thắng Tampines Rovers (Singapore) 4-0 trên sân Hàng Đẫy vào ngày 11/2 vừa qua. Tình huống này xuất phát từ việc đội bóng Việt Nam sử dụng hai cầu thủ lẽ ra phải bị treo giò theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Cụ thể, tiền vệ người Australia Stefan Mauk và tiền đạo Brazil China (Rogerio Alves) đều nhận đủ ba thẻ vàng trong giai đoạn vòng bảng, điều này theo Điều 59.1.1 Điều lệ AFC Champions League Two sẽ buộc họ phải vắng mặt ở trận kế tiếp tại giải. Tuy nhiên cả hai vẫn được đăng ký đá chính ở trận gặp Tampines Rovers – và China thậm chí còn ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của CAHN.

CAHN có thể bị xử thua ngược vì sử dụng cầu thủ trái phép.

Theo quy chế kỷ luật của AFC, mọi đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3, có thể khiến kết quả thắng đậm của Công an Hà Nội bị hủy và đảo ngược. Đội chủ sân Hàng Đẫy hiện chưa nhận thông báo chính thức, nhưng AFC được cho là đang xem xét và sẽ đưa ra phán quyết trong tuần này, trước khi trận lượt về diễn ra ngày 18/2 tại sân Jalan Besar (Singapore). Tampines Rovers hiện vẫn chưa nộp đơn khiếu nại chính thức, nhưng AFC đã nắm được vi phạm tiềm tàng.

Nếu bị xử thua, CLB Công an Hà Nội chưa bị loại khỏi giải – họ vẫn đủ cơ hội lật ngược tình thế nếu thắng Tampines Rovers với cách biệt ít nhất 4 bàn ở trận lượt về. Đây không phải là lần đầu tiên sự cố tương tự xảy ra tại Cúp C2 châu Á: ở mùa trước, đội Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima từng bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ đang chịu án treo, mở ra bước ngoặt cho đối thủ Lion City Sailors tại tứ kết.

Trận lượt về giữa Công an Hà Nội và Tampines Rovers vào mùng 2 Tết Nguyên đán hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng, khi đội bóng Việt Nam không chỉ phải thi đấu trên sân khách mà còn phải đối mặt với thách thức pháp lý ảnh hưởng đến cục diện tranh vé vào tứ kết.