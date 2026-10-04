Cú "like" gây tranh cãi của Ronaldo

Ronaldo like bài viết: "Tuyển Bồ Đào Nha đối xử với CR7 không bằng Argentina đối xử Messi".

Động thái tương tác công khai của Cristiano Ronaldo trước bài đăng chỉ trích gay gắt các tuyển thủ Bồ Đào Nha đang khiến truyền thông và người hâm mộ xôn xao, làm bùng lên nghi vấn về sự rạn nứt nghiêm trọng trong phòng thay đồ đội tuyển quốc gia.

Dù đội tuyển Bồ Đào Nha vừa ghi nhận chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Nations League, những tranh cãi xung quanh việc tiền đạo 41 tuổi rời đợt tập trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi dư luận tưởng chừng đã lắng xuống, chính CR7 lại gián tiếp mở lại cuộc tranh luận bằng một hành động nhỏ nhưng mang sức nặng lớn trên mạng xã hội khi nhấn nút "thích" (like) vào một bài viết công kích chính các đồng đội của anh.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ những phát biểu gay gắt của Felipe Melo, cựu danh thủ người Brazil, trên kênh Sportv. Trong buổi phỏng vấn, Melo đã lên tiếng đả kích thái độ thờ ơ, thiếu sự hỗ trợ và tôn trọng mà dàn tuyển thủ Bồ Đào Nha dành cho vị đội trưởng của mình. Cựu tiền vệ này khẳng định việc ban huấn luyện và các cầu thủ để một biểu tượng như Ronaldo rời đợt tập trung "như thể chẳng có chuyện gì xảy ra" là điều khó chấp nhận.

Ronaldo nhấn thích bài đăng gây tranh cãi (Ảnh: Marca)

Đáng chú ý, Melo còn đưa ra sự so sánh đầy nhạy cảm giữa hai siêu sao hàng đầu thế giới: "Có một sự khác biệt vô cùng trong cách các cầu thủ Bồ Đào Nha đối xử với Cristiano so với cách dàn tuyển thủ Argentina đồng lòng bảo vệ và hỗ trợ Lionel Messi".

Cựu danh thủ Brazil cũng dẫn chứng trường hợp của tiền đạo Rasmus Hojlund để minh họa cho tầm ảnh hưởng của CR7, cho rằng các đối thủ bên ngoài thậm chí còn tôn trọng siêu sao 41 tuổi hơn chính những người chung màu áo tuyển. Theo Melo, ở đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại, không một cái tên nào đủ tầm để so sánh với đẳng cấp của Ronaldo.

Đoạn video ghi lại phát biểu của Melo nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác sau khi được đăng tải lên Instagram. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tài khoản chính thức mang tên Cristiano Ronaldo trong danh sách những người "thả tim" bài viết mới là ngòi nổ thực sự làm bùng phát làn sóng tranh cãi.

Dù không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào đi kèm, hành động "bấm thích" của CR7 được truyền thông Bồ Đào Nha nhận định là lời xác nhận ngầm về sự bất bình đối với các đồng đội. Động thái này không chỉ làm dấy lên làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận trong nước mà còn xoáy sâu vào vết nứt quan hệ giữa người đội trưởng và phần còn lại của phòng thay đồ, khiến chặng đường cuối trong màu áo tuyển của siêu sao 41 tuổi tiếp tục rơi vào thế giằng co căng thẳng.