Cú gãy chân khiến cả World Cup bàng hoàng: Bi kịch của tuyển thủ Canada và góc khuất phía sau

Ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp, được dự giải đấu lớn nhất thế giới ngay trên sân nhà, nhưng rồi bi kịch đã ập đến với Ismael Kone của tuyển Canada.

Tuyển Canada vừa tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất vòng bảng World Cup 2026 khi đè bẹp Tuyển Qatar tới 6-0. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ trong lịch sử các kỳ World Cup nam, một cột mốc đáng lẽ phải được nhắc đến trong nhiều năm tới. Thế nhưng chỉ trong vài giây, tất cả niềm vui ấy đã bị phủ bóng bởi tiếng gãy xương của Ismael Koné.

Phút 54 trận đấu trên sân Vancouver, tiền vệ 24 tuổi của Canada phải chịu pha vào bóng từ phía sau của Assim Madibo bên phía Qatar. Kết quả là một cú gãy chân kinh hoàng khiến Koné ngã vật xuống sân, phải rời sân bằng cáng và lập tức được đưa tới bệnh viện. HLV Jesse Marsch sau trận thừa nhận ông biết ngay mức độ nghiêm trọng của chấn thương khi nghe thấy tiếng xương gãy phát ra từ pha va chạm.

World Cup là đỉnh cao mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Với Kone, giải đấu năm nay thậm chí còn đặc biệt hơn khi Canada là đồng chủ nhà. Anh đang ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp, là một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Jesse Marsch và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ vàng của bóng đá Canada tiến xa trên sân nhà.

Nhưng bóng đá đôi khi cũng tàn nhẫn đến mức khó tin!

Cầu thủ cả hai đội đều bàng hoàng với chấn thương của Kone.

Không lâu trước khi chấn thương xảy ra, người hâm mộ Canada còn đang hát vang trên khán đài. Chỉ vài phút sau, cả sân vận động chìm trong bầu không khí nặng nề. Các cầu thủ Canada lập tức bao quanh đồng đội để tránh máy quay ghi lại những hình ảnh quá đau đớn. Các cầu thủ Qatar cũng tỏ ra bàng hoàng. Người gây ra pha phạm lỗi, Assim Madibo, thậm chí rời sân trong nước mắt sau khi thẻ vàng ban đầu được nâng thành thẻ đỏ.

Điều đáng chú ý là không ai thực sự ăn mừng sau đó.

Tuyển Canada ghi thêm bàn thắng. Jonathan David hoàn tất cú hat-trick. Khán giả chứng kiến trận thắng lịch sử. Nhưng tâm trí của tất cả đều hướng về Kone.

Khoảnh khắc Nathan Saliba ghi bàn rồi chạy tới cầm chiếc áo mang tên Kone giơ lên khán đài có lẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất trận đấu. Nó cho thấy bóng đá không chỉ là kết quả hay bảng tỷ số. Đó còn là sự sẻ chia giữa những người cùng theo đuổi một giấc mơ.

Bi kịch của chàng trai 24 tuổi Ismael Kone cũng khiến người ta nhớ lại những câu chuyện tương tự trong lịch sử World Cup. Từ những chấn thương của Neymar năm 2014, Michael Owen năm 2006 cho tới hàng loạt ngôi sao từng đánh mất cơ hội lớn nhất đời cầu thủ chỉ vì một pha va chạm. Sự khác biệt giữa người hùng và người bất hạnh đôi khi chỉ là một nhịp chậm hơn trong một pha tranh chấp.

Với tuyển Canada, tổn thất này có thể còn lớn hơn nhiều so với một chấn thương thông thường. Đội bóng của HLV Jesse Marsch đang có cơ hội viết nên lịch sử trên sân nhà. Họ vừa vươn lên dẫn đầu bảng B sau hai lượt trận và trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất giải đấu.

Nhưng giờ đây, câu hỏi không chỉ là Canada sẽ tiến xa đến đâu, mà còn là liệu Kone có thể trở lại mạnh mẽ như trước hay không.

Bóng đá Canada từng chứng kiến những trường hợp tương tự. Tajon Buchanan bị gãy xương chày trước Copa America 2024. Trung vệ Moïse Bombito cũng phải vật lộn với chấn thương gãy chân trước World Cup 2026. Họ đều đã chiến đấu để trở lại. Và đó có lẽ là điều mà người hâm mộ Canada đang hy vọng ở Konư lúc này.

World Cup 2026 vẫn còn rất dài. Tuyển Canada vẫn có thể vượt qua vòng bảng, thậm chí tiến sâu hơn. Nhưng dù hành trình ấy kết thúc ở đâu, giải đấu này sẽ luôn gắn với hình ảnh Ismael Kone nằm đau đớn trên thảm cỏ sân Vancouver.

Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ nhất về bóng đá không phải là chỉ là những bàn thắng, mà còn là những khoảnh khắc nhắc chúng ta rằng phía sau những tiếng reo hò của hàng vạn khán giả, vẫn có những con người chấp nhận đánh đổi tất cả cho giấc mơ World Cup. Và đôi khi, cái giá phải trả là quá đắt!