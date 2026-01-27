Cú "đổi đời" ngoạn mục của thủ môn Trung Kiên: Từ livestream "3 người xem" đến cơn sốt nửa triệu fan sau U23 châu Á

Cách đây không lâu, cái tên Trần Trung Kiên vẫn còn khá xa lạ với đại đa số người hâm mộ. Chính anh từng bồi hồi kể lại những kỷ niệm dở khóc dở cười khi mới tập tành sử dụng mạng xã hội có những buổi livestream trên TikTok dù vừa vô địch ASEAN Cup 2024 nhưng người xem chỉ đếm trên đầu ngón tay, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 3 người theo dõi mà phần lớn có lẽ là bạn bè thân thiết hoặc người nhà.

Thế nhưng, "gió đã đổi chiều" sau màn trình diễn thuyết phục của anh trong màu áo U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Giờ đây, mỗi khi chàng thủ môn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 này lên sóng, con số người xem trực tuyến đã nhảy vọt lên hàng nghìn người. Tài khoản cá nhân của anh cũng nhanh chóng cán mốc hơn 500.000 lượt theo dõi, trở thành một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn trên nền tảng này.

Trung Kiên kể chuyện ngày livestream có 3 người xem cho đến khi nổi tiếng được nhiều người biết đến (Video: Tổng hợp Tiktok)

Tài khoản TikTok của Trung Kiên đã có hơn 500 nghìn lượt theo dõi (Ảnh: CMH)

Trung Kiên có màn trình diễn xuất sắc tại VCK U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Nếu ngoại hình "soái ca" giúp Trung Kiên chiếm trọn cảm tình trên mạng xã hội, thì chính tài năng thực thụ mới là thứ giúp anh đứng vững trong lòng người hâm mộ. Tại VCK U23 châu Á, Trung Kiên đã chứng minh tại sao mình lại nằm trong nhóm những thủ môn đắt giá nhất giải đấu. Trong các trận đấu then chốt trước UAE hay Trung Quốc, Trung Kiên đã nhiều lần cứu thua trông thấy, đặc biệt là những pha cản phá đối mặt nhờ sải tay dài và khả năng đọc tình huống thông minh. Dưới áp lực từ các chân sút hàng đầu châu lục, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ lùng, trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự.

Sự thăng hoa của Trung Kiên không phải là điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của quá trình trui rèn khắc nghiệt tại CLB HAGL trước khi bước ra biển lớn. Từ một "cậu bé xin tập nhờ" tại học viện, Trung Kiên đã vươn mình trở thành đối trọng thực sự cho vị trí số 1 trong khung gỗ của Đội tuyển Quốc gia trong tương lai.