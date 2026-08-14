Cử chỉ tinh tế của Antonela dành cho Messi sau bức thư gửi cha

Giữa lúc Messi trải qua nỗi đau mất cha, Antonela Roccuzzo không nói nhiều mà chỉ có một hành động nhỏ nhưng khiến người hâm mộ xúc động.

Lionel Messi đang trải qua một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời sau sự ra đi của cha - ông Jorge Messi. Trong lúc người hâm mộ trên khắp thế giới gửi lời chia buồn tới gia đình, Messi đã viết một bức tâm thư đầy cảm xúc để nói lời tiễn biệt người cha đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp.

Đáng chú ý, ngay sau bài đăng của chồng, Antonela có một động thái đặc biệt trên mạng xã hội. Người đẹp Rosario chia sẻ lại tâm thư của Messi lên trang cá nhân có 42 triệu người theo dõi và chỉ thêm 3 trái tim màu trắng. Không có lời chú thích dài dòng, cũng chẳng cần một thông điệp cầu kỳ, ba trái tim trắng của Antonela được xem như lời động viên và sự đồng hành mà cô muốn dành cho chồng trong thời khắc đau buồn.

Antonela lặng lẽ ở cạnh Messi những ngày đau buồn (Ảnh: Marca)

Khi Messi trở lại Inter Miami thi đấu chỉ vài ngày sau khi tiễn biệt cha, Antonela cũng có mặt đồng hành, cổ vũ và động viên tinh thần cho chồng. Hình ảnh của vợ Messi thấp thoáng trên khán đài SVĐ nhận về nhiều sự chú ý.

Antonela có mặt trên khán đài để theo dõi Messi thi đấu ở trận mới nhất của Inter Miami (Ảnh chụp màn hình)

Với Messi, sự ra đi của Jorge không chỉ là mất đi một người cha. Ông còn là người có ảnh hưởng rất lớn đến hành trình đưa cậu bé Lionel Messi từ Rosario vươn tới đỉnh cao bóng đá thế giới. Jorge Messi từng là người đại diện của con trai trong nhiều năm, đồng thời là một trong những người Messi tin tưởng nhất khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp. Từ những ngày Messi còn nhỏ, qua hành trình tại Barcelona, đội tuyển Argentina cho đến khi sang Mỹ thi đấu, hình bóng của Jorge luôn hiện diện bên cạnh con trai.

Bởi vậy, khi nói lời tạm biệt cha, Messi đã lựa chọn cách công khai bày tỏ những cảm xúc sâu sắc của mình. Bức thư không chỉ là lời tiễn biệt mà còn cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai cha con sau hàng chục năm cùng trải qua những thăng trầm.

Sự ra đi của Jorge Messi cũng nhận được nhiều lời chia buồn từ thế giới bóng đá. Đồng đội, bạn bè, người hâm mộ và nhiều nhân vật nổi tiếng đã gửi lời động viên tới gia đình Messi trong thời điểm khó khăn. Giữa những lời chia sẻ ấy, phản ứng của Antonela lại gây chú ý bởi sự ngắn gọn và tinh tế. Cô không cố gắng nói thay cảm xúc của chồng, cũng không biến khoảnh khắc đau buồn của gia đình thành tâm điểm chú ý. Thay vào đó, Antonela chỉ đơn giản chia sẻ lại những gì Messi viết và gửi kèm ba trái tim trắng.

Antonela luôn ở bên đồng hành cùng Mesis (Ảnh: Marca)

Đây cũng là cách Antonela thường xuất hiện bên cạnh Messi trong những thời điểm quan trọng: âm thầm, nhưng luôn cho thấy sự hiện diện. Hơn một thập kỷ đồng hành bên nhau, Antonela không chỉ chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Messi mà còn ở bên anh qua không ít giai đoạn khó khăn. Trong mất mát lần này, cô tiếp tục trở thành một trong những người thân cận nhất ở cạnh Messi.

Đối với siêu sao người Argentina, nỗi đau mất cha chắc chắn không thể được xoa dịu chỉ bằng vài lời an ủi. Nhưng giữa thời điểm khó khăn nhất, sự đồng hành từ gia đình - đặc biệt là người vợ đã cùng anh đi qua nhiều năm tháng - có lẽ là điều ý nghĩa nhất.