Cú "bơ đẹp" của Yamal & sự trưởng thành thần tốc của chàng trai mới vừa 19 tuổi

Mới chỉ một năm trước, người ta còn tranh cãi về thái độ của Yamal thì giờ đây, chàng trai này như vụt lớn.

Từ tâm điểm của những tranh cãi...

Chỉ khoảng một năm trước, Lamine Yamal không chỉ được nhắc đến bởi tài năng thiên bẩm, mà còn bởi hàng loạt câu chuyện ngoài sân cỏ khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến.

Một cầu thủ mới ở tuổi 18 nhưng đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng, xuất hiện với phong cách ăn mặc hầm hố, liên tục vướng tin đồn hẹn hò, trở thành gương mặt phủ kín mạng xã hội. Đó là hình ảnh khiến không ít người lo ngại rằng danh tiếng đến quá sớm có thể khiến một tài năng đặc biệt đi chệch hướng.

Yamal từng gây lo lắng khi tổ chức tiệc tùng linh đình.

Trên sân cỏ, Yamal cũng từng có những khoảnh khắc bị cho là quá ngông.

Sau thất bại trước Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League, máy quay ghi lại cảnh cầu thủ trẻ này rời sân khá sớm, không nán lại chứng kiến Cristiano Ronaldo cùng đồng đội nâng cúp. Dù có nhiều cách lý giải khác nhau, hình ảnh ấy vẫn tạo ra những cuộc tranh luận về sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Chính trong trận đấu đó, Yamal còn được xem là người sẵn sàng đối đầu trực diện với Ronaldo, không hề e ngại danh tiếng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Về chuyên môn, sự tự tin là điều tích cực. Nhưng với nhiều người, ranh giới giữa bản lĩnh và cái tôi đôi khi rất mong manh.

Ở tuổi 18, những tranh cãi ấy dường như là điều khó tránh khỏi với một ngôi sao trẻ nổi tiếng quá nhanh. Thế nhưng chỉ sau một năm, người ta đang được chứng kiến một Lamine Yamal rất khác.

...đến hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ

World Cup 2026 có lẽ không chỉ là giải đấu đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt của Lamine Yamal. Điều đáng nói là sự thay đổi ấy không chỉ nằm ở chuyên môn.

Ngay sau những chiến thắng lớn của Tây Ban Nha, Yamal đã có những hành động khiến người hâm mộ đặc biệt ấn tượng. Anh chủ động tiến đến an ủi Cristiano Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha dừng bước. Đến trận chung kết, khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina, Yamal lại tìm đến Lionel Messi để chia sẻ với người đàn anh vừa trải qua thất bại cay đắng.

Không có những màn ăn mừng quá khích trước các huyền thoại. Không có sự ngạo mạn của một ngôi sao trẻ vừa chạm tới đỉnh cao thế giới. Đó là sự tôn trọng. Đó cũng là hình ảnh mà người ta luôn mong muốn thấy ở những cầu thủ có khả năng trở thành biểu tượng của bóng đá thế giới.

Ngay trong các trận đấu, sự trưởng thành ấy càng thể hiện rõ hơn.

Yamal vẫn là Yamal với những pha rê bóng táo bạo, những tình huống đi bóng khiến hàng thủ đối phương phải phạm lỗi liên tục để ngăn cản. Nhưng thay vì nổi nóng hay tranh cãi với trọng tài, cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha gần như chỉ đứng dậy rồi tiếp tục chơi bóng.

Thường xuyên bị phạm lỗi nhưng Yamal chỉ tập trung chơi bóng.

Trận chung kết với Argentina là minh chứng rõ nhất. Suốt hơn 120 phút, Yamal liên tục trở thành mục tiêu của các hậu vệ Argentina. Những pha va chạm, kéo áo, phạm lỗi chiến thuật xuất hiện không ít. Có thời điểm đối thủ chơi rất quyết liệt nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của ngôi sao 19 tuổi.

Nếu là Yamal của một năm trước, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ anh sẽ phản ứng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Yamal gần như "bơ đẹp" tất cả những chiêu trò ấy. Anh không sa vào các màn hơn thua, không đôi co với đối phương, cũng hiếm khi quay sang phàn nàn với trọng tài. Điều duy nhất cầu thủ này quan tâm là tiếp tục thi đấu, tiếp tục tìm cách tạo ra khác biệt cho đội bóng.

Đó cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của cả tập thể Tây Ban Nha. Họ không bị cuốn vào lối chơi nhiều va chạm của Argentina. Họ kiên nhẫn chơi bóng, giữ sự bình tĩnh và cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng quyết định cùng chức vô địch thế giới sau khi đối thủ phải nhận thẻ đỏ.

Sau tiếng còi mãn cuộc, khi nhiều cầu thủ hai đội lao vào những màn xô xát căng thẳng, Yamal lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải chú ý. Anh không tham gia vào những cuộc cãi vã. Không chạy tới đôi co. Không cố chứng minh điều gì.

Yamal tránh xa những cuộc đối đầu không cần thiết.

Trong lúc các đàn anh bị cuốn vào sự hỗn loạn, Yamal bình thản đứng một góc sân để cầu nguyện. Có lẽ anh hiểu rằng những va chạm rồi sẽ được ban huấn luyện, trọng tài, nhân viên an ninh và các bên liên quan giải quyết. Còn với bản thân mình, khoảnh khắc ấy đáng để dành cho lòng biết ơn nhiều hơn là sự tức giận.

Đó là hình ảnh rất khó tin nếu nhớ rằng cầu thủ này mới chỉ bước sang tuổi 19. Tài năng của Lamine Yamal chắc chắn vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Những pha xử lý, khả năng dứt điểm, tư duy chiến thuật hay sự ổn định đều sẽ còn hoàn thiện theo thời gian.

Nhưng điều đáng mừng hơn cả lại không nằm ở chuyên môn. Điều quan trọng nhất là thái độ với bóng đá, cách ứng xử với đối thủ, sự tôn trọng dành cho những huyền thoại đi trước và khả năng giữ được cái đầu lạnh trong những thời điểm nóng nhất. Đó mới là nền tảng để một tài năng trở thành một huyền thoại.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến không ít thần đồng biến mất vì cái tôi quá lớn, vì không kiểm soát được cảm xúc hay bị hào quang làm lạc hướng. Yamal dường như đang đi theo con đường ngược lại. Càng nổi tiếng, anh càng biết tiết chế. Càng thành công, anh càng cho thấy sự khiêm nhường.

Ở tuổi 19, Yamal đang sở hữu gần như mọi bệ phóng mà một cầu thủ trẻ mơ ước: một Barcelona giàu truyền thống để tiếp tục phát triển và một đội tuyển Tây Ban Nha đang ở giai đoạn cực thịnh với chức vô địch World Cup 2026.

Nếu tiếp tục giữ được thái độ như những gì đã thể hiện tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, tương lai của Lamine Yamal có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở danh xưng "thần đồng". Con đường phía trước hoàn toàn có thể dẫn anh tới vị thế của một huyền thoại thực sự của bóng đá thế giới.