Cristiano Ronaldo đình công, Al Nassr... vượt lên dẫn đầu Saudi Pro League

Ronaldo vắng mặt vì mâu thuẫn kéo dài với ban lãnh đạo CLB liên quan đến cách điều hành và quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), theo các nguồn tin thể thao quốc tế. Đây không phải lý do chấn thương, mà được xem là hành động phản đối từ siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Al Nassr suýt phải trả giá sớm khi Sergio Gonzalez đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách ở phút thứ 6. Tuy nhiên, đội bóng của Riyadh dần kiểm soát thế trận và tạo ra các cơ hội nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ở phút 40. Từ một pha phối hợp nhuần nhuyễn, Joao Félix tung đường chọc khe cho Sadio Mané, và tiền đạo người Senegal đã vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn ghẽ, mở tỷ số cho Al Nassr. Bàn thắng này cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.

Không có Ronaldo, Al Nassr vẫn thắng.

Sang hiệp hai, Al Nassr chủ động chơi chắc, nhường thế trận cho Al Riyadh nhưng vẫn tạo được những tình huống uy hiếp. Đội chủ nhà cũng bỏ lỡ một số cơ hội rõ rệt, trong đó có cú sút trúng cột dọc của Sultan Al Ghannam.

Chiến thắng 1–0 giúp Al Nassr vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 46 điểm, bằng điểm với đối thủ Al Hilal nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đua vô địch vì vậy càng trở nên hấp dẫn, khi Al Hilal vẫn còn một trận chưa đấu.

Việc Ronaldo không góp mặt trong trận cầu then chốt này đã thu hút sự chú ý rộng rãi và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của ngôi sao 40 tuổi ở Saudi Pro League. Các nguồn tin cho hay sự việc đang gây “sóng gió” không chỉ ở nội bộ Al Nassr, mà cả trên toàn giải đấu.