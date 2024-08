Conor Gallagher sẽ đến Madrid vào hôm nay để hoàn tất hợp đồng

Conor Gallagher đã đồng ý rời Chelsea để chuyển đến Atletico Madrid.

Theo talkSPORT, Gallagher đồng ý ký hợp đồng 5 năm với Atletico, đội đã đàm phán thành công một thỏa thuận trị giá khoảng 38 triệu EUR với Chelsea. Nếu thương vụ này hoàn tất, đây đánh dấu một bước tiến lớn khác trong nỗ lực vươn mình của Atletico, đội vừa trải qua một mùa giải thất vọng ở cả La Liga và Champions League. HLV Diego Simeone sau mùa giải đã nêu bật ưu tiên cải tổ đội hình và giờ ông rất nhanh chóng hoàn thiện nó, khi chuẩn bị đón tân binh đẳng cấp thứ 3.

Trước đó, Atletico đã ký tiền đạo Alexander Sorloth từ Villarreal theo hợp đồng có thời hạn 4 năm, chi khoảng 32 triệu EUR cho chân sút xuất sắc thứ 2 La Liga mùa qua - tuyển thủ 28 tuổi người Na Uy này đã ghi 26 bàn cho Villarreal trên mọi đấu trường mùa giải trước, trong đó có 23 bàn tại La Liga, chỉ kém một bàn so với Vua phá lưới Artem Dovbyk. Ngoài ra, Atletico cũng thành công chiêu mộ nhà vô địch Euro 2024 là trung vệ Robin le Normand, người gia nhập từ Real Sociedad với giá 35 triệu EUR. Tuyển thủ Tây Ban Nha gốc Pháp, 27 tuổi, ký hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Gallagher đã gắn bó với The Blues từ năm 8 tuổi, nhưng kể từ khi được lên đội một vào năm 2019, anh có đến 4 lần được mang cho mượn tại Charlton, Swansea, West Brom và Crystal Palace. Phải đến mùa giải 2022-23, Gallagher trở lại đội hình chính và thật sự có bước đột phá khi chơi 95 trận trong 2 mùa giải gần nhất, qua đó có mặt trong thành phần tuyển Anh giành ngôi á quân ở Euro 2024. Nhưng giờ đây, tiền vệ 24 tuổi đã đi đến gần thời điểm chính thức kết thúc sự nghiệp tại sân Stamford Bridge.

Được biết, đội trưởng The Blues đã từ chối lời đề nghị ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm tại Stamford Bridge vì anh cảm thấy thời hạn hợp đồng không phản ánh đúng vị thế của mình trong đội. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng Chelsea đã nói rõ với Gallagher rằng anh không được kỳ vọng sẽ là cầu thủ thường xuyên ở đội một dưới thời tân HLV Enzo Maresca. Tiền vệ này gần đây bị trục xuất khỏi đội một, và The Blues không muốn để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm tới.