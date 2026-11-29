Trong hai ngày 27 và 28/11, 1.000 người dân đăng ký sớm nhất đã có cơ hội trực tiếp tham quan ba cống ngăn triều tiêu biểu của dự án chống ngập do triều tại TP. Hồ Chí Minh, gồm cống Bến Nghé, cống Tân Thuận và cống Mương Chuối.

Giữa nhịp vận hành lặng lẽ mà mạnh mẽ của những "cỗ máy" khổng lồ, từng bước chân của bà con đến với công trình như gửi gắm trọn niềm tin rằng nỗi lo ngập úng bao năm đang dần được hóa giải, từ chính những "lá chắn" được dựng lên vì sự an tâm của cộng đồng.

Để hoàn thành công trình, khoảng 1.500 kỹ sư, công nhân đã làm việc thần tốc nhằm đưa dự án hoàn thành kịp tiến độ.