Công trình 10.000 tỷ của Việt Nam vận hành liên hoàn giữa kỳ triều cường, nghìn người dân háo hức tham quan
Sau nhiều năm chờ đợi, nhịp vận hành đồng bộ của công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP. Hồ Chí Minh đã đón cột mốc vào ngày 25/11/2026.
Khi mực nước triều ngoài sông dâng cao, các cống ngăn triều đồng loạt khép kín cửa van theo lệnh điều phối từ trung tâm đặt tại cống Mương Chuối (khẩu độ 160m, cống lớn nhất dự án), giữ cho những con phố quen thuộc phía trong luôn khô ráo, để nhịp sống của người dân không còn xáo trộn vì nước tràn qua thềm nhà lúc nửa đêm hay giờ tan tầm. Thành tựu này đang được hàng nghìn người dân tận mắt chứng kiến, ngợi khen...
Trong hai ngày 27 và 28/11, 1.000 người dân đăng ký sớm nhất đã có cơ hội trực tiếp tham quan ba cống ngăn triều tiêu biểu của dự án chống ngập do triều tại TP. Hồ Chí Minh, gồm cống Bến Nghé, cống Tân Thuận và cống Mương Chuối.
Giữa nhịp vận hành lặng lẽ mà mạnh mẽ của những "cỗ máy" khổng lồ, từng bước chân của bà con đến với công trình như gửi gắm trọn niềm tin rằng nỗi lo ngập úng bao năm đang dần được hóa giải, từ chính những "lá chắn" được dựng lên vì sự an tâm của cộng đồng.
Để hoàn thành công trình, khoảng 1.500 kỹ sư, công nhân đã làm việc thần tốc nhằm đưa dự án hoàn thành kịp tiến độ.
- 25/11/2026
Vận hành liên hoàn tại cống Mương Chuối & toàn tuyến 8 cống lớn
Trungnam Group vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng từ nhà quản lý trung tâm tại cống Mương Chuối qua SCADA kết nối 29 trạm quan trắc, hạ đồng loạt 8 cống lớn và 41 cống nhỏ dọc ~6 km đê bao, kè ven sông và hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120 m³/s.
8 cống lớn kiểm soát triều gốm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Các cống có khẩu độ từ 10 đến 160 m, trong đó cống Mương Chuối có khẩu độ lớn nhất.
- 23–24/11/2026
Mặt đường Trần Xuân Soạn & Nguyễn Bình khô ráo khi chạy thử
Trong hai ngày 23–24/11/2026, các đợt chạy thử vận hành ghi nhận mặt đường tại đường Trần Xuân Soạn và đường Nguyễn Bình — hai tuyến đường vốn thường xuyên chịu tác động nặng nề của triều cường — duy trì trạng thái khô ráo rõ rệt.
- 18/11/2026
Công bố chạy thử cống Mương Chuối, Phú Định & nhà quản lý trung tâm
Ngày 18/11/2026, Trungnam Group thông báo lịch chạy thử vận hành cống ngăn triều Mương Chuối, cống Phú Định và nhà quản lý trung tâm vào ngày 25/11 trước khi đưa toàn hệ thống vào vận hành đồng bộ.
- 21/07/2025
Nghị quyết số 212/NQ-CP (21/07/2025) khơi thông giai đoạn 1
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/07/2025 nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng và khơi thông tiến độ cho giai đoạn 1 dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.
- 01/04/2021
Nghị quyết số 40/NQ-CP (01/04/2021) xử lý pháp lý & cơ chế thực hiện
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01/04/2021 nhằm xử lý các vướng mắc về pháp lý, hợp đồng và cơ chế triển khai đối với dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng của TP. HCM.
- 2016–2025
10 năm (2016–2025) thi công gián đoạn dù khối lượng vượt 90%
Khởi động từ năm 2016, dự án trải qua chặng đường khoảng 10 năm triển khai với nhiều lần tạm ngưng do giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế hợp đồng BT, phương thức thanh toán và nguồn vốn tín dụng — dù khối lượng thi công thực tế đã vượt 90%.
- 8 Cống lớn (10–160 m)
8 cống kiểm soát triều khẩu độ 10–160 m (Mương Chuối lớn nhất)
Hệ thống gồm 8 cống kiểm soát triều lớn: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Khẩu độ các cống từ 10 m đến 160 m, trong đó cống Mương Chuối có khẩu độ lớn nhất để điều tiết dòng chảy trên các sông, kênh, rạch.
- Đê bao, 41 cống & âu thuyền
~6 km đê bao, kè ven sông, 41 cống nhỏ & âu thuyền
Tuyến công trình bao gồm khoảng 6 km đê bao, kè ven sông, 41 cống nhỏ bố trí dọc tuyến đê bao cùng âu thuyền tích hợp hệ thống cảnh báo, giám sát giúp giao thông thủy qua lại an toàn, liên tục.
- 29 Trạm & SCADA
29 trạm quan trắc & hệ thống điều khiển SCADA tại cống Mương Chuối
Dữ liệu mực nước, lượng mưa và diễn biến triều từ 29 trạm quan trắc được truyền trực tiếp về hệ thống SCADA tại nhà quản lý trung tâm ở cống Mương Chuối để hạ cống ngăn triều khi nước dâng và mở cống tiêu thoát tự nhiên khi triều rút.
- Bơm 120 m³/s
Trạm bơm tổng công suất ~120 m³/s bơm cưỡng bức ra sông
Khi mưa lớn xảy ra đúng lúc triều cường buộc phải đóng cửa cống và dung tích chứa của hệ thống kênh rạch chạm ngưỡng giới hạn, các trạm bơm có tổng công suất khoảng 120 m³/s sẽ kích hoạt chế độ bơm cưỡng bức đưa nước ra sông.
GÓC NHÌN KỸ THUẬT • SỨC MẠNH CƯỠNG BỨC KÉP
Phân tích sức mạnh công suất 120 m³/giây: “Cú hích” giải bài toán mưa lớn trùng triều cường
Ngăn triều chỉ là một nửa nhiệm vụ; khi mưa lớn trút xuống đúng lúc triều dâng buộc phải đóng cửa cống, lưu lượng bơm cưỡng bức 120 m³/s chính là lá chắn quyết định không để nước dồn ứ ngược từ bên trong.
01. QUY MÔ TƯƠNG ĐƯƠNG ~432.000 M³/GIỜ
Nhịp đẩy nước khổng lồ ra sông rạch
Mức tổng công suất khoảng 120 m³/s tương đương 7.200 m³/phút hay 432.000 m³/giờ. Chỉ trong chưa đầy 10 phút vận hành liên tục, khối lượng nước được bơm cưỡng bức đã lên tới hơn 70.000 m³ — giúp hạ nhanh mực nước kênh rạch nội vùng khi cửa cống đang khép kín để chống triều.
02. KHÓA CHẶT KỊCH BẢN “NGẬP KÉP”
Xử lý điểm nghẽn khi đóng cống giữa mưa lớn
Trong điều kiện bình thường khi triều rút, các cống mở cho thoát tự nhiên. Nhưng khi triều cường lên cao đồng thời xảy ra mưa lớn, đóng cống để chặn nước sông dâng cũng đồng nghĩa chặn đường thoát tự chảy của nước mưa nội đồng. Lúc này, trạm bơm 120 m³/s kích hoạt để ép nước từ hệ thống kênh rạch thoát ra ngoài, cắt đứt tình trạng ngập chồng ngập.
03. PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ 8 CỐNG, 41 CỐNG NHỎ & SCADA
Vận hành theo ngưỡng thực tế từ 29 trạm
Sức mạnh 120 m³/s phát huy tối đa nhờ sự đồng bộ với 8 cống kiểm soát triều, ~6 km đê bao, kè ven sông và 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao.
Dữ liệu từ 29 trạm quan trắc truyền về SCADA tại nhà quản lý trung tâm cống Mương Chuối giúp người vận hành căn đúng ngưỡng mực nước và dung tích kênh rạch để vào/tắt bơm kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả âu thuyền lẫn vùng bảo vệ rộng lớn.
Trình bày: Trang Ly
Bài viết sử dụng ảnh của VOV, Vietnamdaily, Báo Lao động
Nguồn: Markettimes
Cập nhật: Tháng 11/2026