Công tố viên cáo buộc bác sĩ bỏ mặc Maradona đến chết, đề nghị 12 năm tù

Công tố viên Argentina cáo buộc đội ngũ y tế chăm sóc Diego Maradona hỗn loạn, vi phạm nghĩa vụ và khiến ông “bị bỏ mặc cho số phận”.

Theo hãng tin AP, các công tố viên Argentina trình bày luận điểm cuối cùng trong phiên tòa xét xử đội ngũ y tế liên quan đến cái chết của huyền thoại Diego Maradona. Nhóm công tố viên cho rằng ông đã “bị bỏ mặc cho số phận bởi một đội ngũ y tế hỗn loạn”.

Cách đây 6 tháng, 7 thành viên trong đội ngũ y tế chăm sóc Maradona bị đưa ra xét xử liên quan đến cái chết của ông. Huyền thoại bóng đá Argentina qua đời ngày 25/11/2020 ở tuổi 60 vì suy tim và phù phổi cấp tính, tình trạng chất lỏng tích tụ trong phổi, tại một căn nhà thuê ở ngoại ô Buenos Aires. Trước đó khoảng 2 tuần, Maradona trải qua ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trong não.

Huyền thoại Diego Maradona qua đời năm 2020.

Đội ngũ y tế của Diego Maradona, gồm bác sĩ riêng, bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý, điều dưỡng và những người phụ trách chăm sóc, bị cáo buộc cung cấp dịch vụ y tế không đảm bảo trong những ngày cuối đời của ông.

Các bị cáo bị truy tố với cáo buộc “dolo eventual”, thuật ngữ pháp lý chỉ trường hợp một người nhận thức được hành động của mình có thể gây hậu quả nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục thực hiện.

Trong phần lập luận cuối cùng, công tố viên Patricio Ferrari cho rằng “sự hỗn loạn” của các bị cáo đã khiến Maradona, khi đó đang trong tình trạng sức khỏe yếu, “rơi vào tình thế bất lực, bị bỏ mặc cho số phận”.

Ông cáo buộc các bị cáo đã “vi phạm nghĩa vụ, thực hiện những hành động trái với chuyên môn chữa bệnh” và “bỏ qua tất cả những việc họ được yêu cầu phải làm”.

Theo Al Jazeera, công tố viên đề nghị mức án cao nhất 12 năm tù đối với Leopoldo Luque, bác sĩ riêng của Maradona. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 4 đến 10 năm tù.

Trọng tâm của vụ án nằm ở quyết định để Maradona hồi phục tại một căn nhà riêng thay vì tiếp tục điều trị trong bệnh viện.

Bên công tố cho rằng nơi Maradona được chăm sóc gần như không có những thiết bị y tế cần thiết như giường bệnh, máy khử rung tim hay xe cấp cứu có thể nhanh chóng tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp.

Nhiều chuyên gia y tế làm chứng tại tòa cho biết trước khi qua đời, Maradona đã xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo như phù nề, tim đập nhanh và khó thở nhưng đội ngũ chăm sóc không có phản ứng phù hợp.

Trợ lý công tố Cosme Iribarren nhấn mạnh: “ Cái chết của Diego Armando Maradona rõ ràng không xuất hiện từ hư không. Những dấu hiệu cho thấy kết cục chết người này đã bắt đầu xuất hiện từ rất lâu trước đó” .

Trong khi đó, các nhân viên y tế phủ nhận cáo buộc. Họ cho rằng cái chết của Maradona không thể được dự đoán trước, đồng thời khẳng định bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ. Các bị cáo cũng cho rằng trách nhiệm chăm sóc Maradona không thuộc riêng về mình.

Trong phần trình bày của bên công tố, những hình ảnh Maradona nằm trên giường sau khi qua đời một lần nữa được trình chiếu tại tòa. Ba người con gái của huyền thoại Argentina có mặt tại phiên xét xử và che mặt để không nhìn những hình ảnh này.

Phiên tòa trước đó về cái chết của Maradona bị đình chỉ rồi hủy bỏ vào năm 2025 do một bê bối nghiêm trọng liên quan đến chính hội đồng xét xử.

Thẩm phán Julieta Makintach, một thành viên hội đồng xét xử, bị phát hiện tham gia một bộ phim tài liệu bí mật về chính phiên tòa mà bà đang xét xử.

Bộ phim có tên “Justicia divina” (Công lý thiêng liêng), trong đó xuất hiện hình ảnh bà Makintach tại tòa án và trả lời phỏng vấn. Việc này bị xác định vi phạm nghiêm trọng các quy định về đạo đức và thủ tục tư pháp.

Vụ việc gây chấn động dư luận Argentina. Tòa án buộc phải hủy toàn bộ quá trình xét xử trước đó dù đã diễn ra 20 phiên điều trần với 44 lời khai. Thẩm phán Makintach bị đình chỉ và sau đó bị bãi nhiệm.

Phần tranh luận cuối cùng của phiên tòa mới dự kiến kéo dài khoảng 2 tuần. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào thời điểm sau đó.