Công thần của bầu Đức và cuộc phiêu lưu trên đất Lào tạo tiếng vang lớn cho HLV Việt Nam

Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hân hoan đón nhận thông tin HLV Nguyễn Hoàng Lân (cựu trợ lý HLV CLB Thể Công) được mời làm trợ lý HLV tại đội tuyển quốc gia Guyana, đồng thời được giao dẫn dắt tuyển U20 nước này.

Tuy nhiên cũng không ít người nhầm lẫn, cho rằng ông Lân là HLV Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài cầm quân. Trên thực tế, không phải đến bây giờ mà từ nhiều năm trước, đã có những HLV Việt Nam xuất ngoại và đạt được những dấu ấn đáng kể.

Một trong số đó là HLV Huỳnh Văn Ảnh, trợ lý đội một HAGL được bầu Đức cử sang Lào cách đây gần 15 năm.

Ông Huỳnh Văn Ảnh (trái) gắn bó với bóng đá Gia Lai từ năm 1978 khi còn làm cầu thủ, sau chuyển lên giữ ghế HLV. Sau này, ông tiếp tục được bầu Đức trọng dụng khi tiếp quản đội bóng từ địa phương.

CUỘC PHIÊU LƯU TRÊN ĐẤT LÀO

“Đi xa để làm việc thì không ai mong muốn cả. Nhưng đây là nhiệm vụ lãnh đạo đã giao thì phải đi bất cứ đâu mình cũng đi”, HLV Huỳnh Văn Ảnh kể lại với người viết hành trình đầy khó khăn của mình trên đất Lào.

Ông tiếp tục: “Cuối năm 2012, tôi được điều động sang Lào để làm đội Hoàng Anh Attapeu, chuẩn bị tham dự giải Lào Premier League mùa đầu tiên (2013).

Tỉnh Attapeu khá khó khăn, không dễ để kiếm được cầu thủ để thi đấu. Sàng lọc ở Attapeu cũng chỉ được vài em thôi, nhưng trình độ cũng rất yếu. Sau đó tôi phải đi cả nước Lào, từ Nam tới Bắc để tuyển quân. Tôi phải dò tìm thông tin về bóng đá Lào, xem những em nào ở đội tuyển Lào mà chưa có CLB thì mình đặt vấn đề, mời về thi đấu.

Nhưng cả tháng trời mới tuyển được mười mấy em, nên phải xin ý kiến lãnh đạo tăng cường thêm quân từ HAGL sang, trong đó có Đặng Văn Lâm. Ngày ấy tôi không nghĩ Văn Lâm có thể lên được ĐTQG. Tuy nhiên với thể hình và khả năng của em ấy, tôi vẫn đánh giá Lâm là một thủ môn có tiềm năng phát triển”.

Đặng Văn Lâm được điều động từ HAGL sang Lào thi đấu cho CLB Hoàng Anh Attapeu.

Nói về những khó khăn gặp phải trong việc xây dựng CLB Hoàng Anh Attapeu, vị HLV sinh năm 1960 tiết lộ:

“Thời gian lập đội rất gấp gáp, đến 2 tuần trước ngày khai mạc giải mới đủ quân số. Đội bóng đại diện của tỉnh Attapeu nhưng chúng tôi phải chọn sân nhà ở Viêng Chăn cách gần 1000 km. Toàn đội đóng quân tại trường Đại học Quốc gia Lào bởi Attapeu không có cơ sở vật chất, sân bóng đủ điều kiện để mà thi đấu.

Một khó khăn nữa là mình không biết tiếng Lào, phải học và nhờ phiên dịch. Nhưng khổ cái là phiên dịch họ không chuyên sâu về bóng đá nên nhiều lúc mình phải tự mày mò thêm các từ chuyên môn để trao đổi với các cầu thủ.

Ngoài ra, việc ăn uống tôi cũng không hợp khẩu vị. Nhiều lúc phải cắn răng mà ăn cho qua bữa thôi chứ khó ăn lắm. Năm đó tôi cũng phải đón Tết xa nhà vì sát ngày khai mạc giải rồi mà lực lượng vẫn chưa ổn định. Cảm giác buồn và nhớ nhà đến khó tả.

Thời tiết bên Lào thì nắng vô cùng, nhiệt độ phải lên đến hơn 40 độ. Nhưng nhiều lúc 1h, 1 rưỡi chiều đã phải đá rồi. Vấn đề thời tiết ảnh hưởng rất lớn. Cầu thủ không chuẩn bị tốt thì không thể theo được cả một cuộc đua dài hơi”.

HLV Huỳnh Văn Ảnh được coi là "người chép sử" của bóng đá Gia Lai với gần 50 năm gắn bó.

TRÁI NGỌT SAU NHỮNG NGÀY CỰC NHỌC

Chia sẻ về những sự cố dở khóc dở cười trong thời gian ra nước ngoài làm việc, HLV Huỳnh Văn Ảnh nhớ lại:

“Những ngày ở Lào đó có nhiều sự cố nghĩ lại thì buồn cười lắm. Ví dụ như mình đi thi đấu, chuẩn bị ra sân thì cái xe bị trục trặc. Thế là phải nhờ tạm một cái xe thùng để chở cầu thủ kịp tới nơi thi đấu.

Nói chung gọi là Lào Premier League vậy thôi chứ ngày ấy bóng đá bên đó còn amateur (nghiệp dư) lắm. Việc tổ chức chưa được tốt. Nhiều khi có đội kẹt vấn đề gì đó, tự nhiên xin hoãn trận đấu lại. Liên đoàn cũng phải chấp nhận, rời trận đấu lại vào một ngày khác”.

Bảng xếp hạng Lào Premier League 2013. Hoàng Anh Attapeu của HLV Huỳnh Văn Ảnh về nhì với 27 điểm (thắng 8, hòa 3, thua 3). Những gì ông Ảnh gây dựng trở thành nền tảng để ngay mùa sau, đội bóng này vô địch dưới bàn tay của HLV Phan Tôn Lợi.

Dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy tuy nhiên HLV Huỳnh Văn Ảnh vẫn giúp Hoàng Anh Attapeu có được vị trí á quân ở mùa giải đó. Ông trở lại Việt Nam sau 1 năm làm việc tại Lào, bàn giao lại đội bóng cho một HLV người Việt khác là ông Phan Tôn Lợi. Và từ nền tảng do ông tạo dựng, Hoàng Anh Attapeu đã xuất sắc giành được chức vô địch Lào Premier League 2014.

Còn với HLV Huỳnh Văn Ảnh, dù sau này không còn làm việc tại đội một HAGL nhưng ông vẫn được bầu Đức tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo trẻ, chắp cánh cho những “viên ngọc thô” của lò HAGL.