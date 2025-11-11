Công Phượng viral khắp cõi mạng theo cách không thể hài hước hơn: Đi ăn sáng tặng luôn chủ quán buồng dừa

Mới đây, một cô gái tại Bình Phước đã khoe khoảnh khắc cực đáng yêu của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Theo chia sẻ của cô gái này, gia đình cô đã được Công Phượng tặng một buồng dừa nước sau khi cầu thủ này ăn sáng tại quán của gia đình cô. Bố mẹ của cô gái rất vui, cả gia đình trò chuyện cực xôm sau khi nhận được món quà dễ thương từ tiền đạo sinh năm 1995.

Đây cũng là những hình ảnh hiếm hoi của Công Phượng xuất hiện trên mạng xã hội. Tiền đạo quê Nghệ An vốn kín tiếng nhưng mỗi lần nổi khắp cõi mạng lại theo một cách đặc biệt hơn bao giờ hết.

Công Phượng ăn sáng xong mang buồng dừa nước tặng chủ quán

Tình hình Công Phượng

Từ đầu mùa giải Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26, Công Phượng đã vắng mặt liên tiếp 7 trận ở cả đấu trường Hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Sự thiếu vắng của anh khiến hàng công của Đồng Nai gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, khi các phương án thay thế vẫn chưa thể mang lại hiệu quả tương đương.

Công Phượng gặp chấn thương trước thềm mùa giải, gần đây anh đã lên đường sang Singapore kiểm tra tình hình cụ thể. Nếu kết quả kiểm tra tại Singapore khả quan, Công Phượng có thể trở lại tập luyện với cường độ cao trong khoảng 2 tháng tới.