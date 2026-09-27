Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hội ngộ

Dàn cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL hội ngộ.

Mới đây, dàn cầu thủ từng làm mưa làm gió bóng đá Việt Nam cách đây hơn 10 năm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều... có buổi gặp gỡ tại đám cưới của một người quen.

Khoảnh khắc các cầu thủ chung khung hình được hậu vệ Đông Triều chia sẻ. Giờ đây, nhóm cầu thủ của lứa HAGL JMG khoá 1 đều đã có những ngã rẽ riêng nhưng trong bất kỳ sự kiện trọng đại nào họ đều hội ngộ. Nhìn khoảnh khắc chung khiến người hâm mộ Việt Nam đều nhớ lại một thời bóng đá đẹp.

Dàn cầu thủ nổi tiếng của lò HAGL hội ngộ tại TP.HCM (Ảnh: FBNV)

Thầy Giôm (HLV của cầu thủ HAGL khoá 1) cùng Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng và Đông Triều

Hơn một thập kỷ trước, những cái tên Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn và Trần Hữu Đông Triều từng tạo nên một "cơn sốt" chưa từng có trong lịch sử bóng đá nội. Xuất thân từ khóa 1 Học viện HAGL JMG, lứa cầu thủ tài hoa này đã thắp lại niềm tin và tình yêu bóng đá nơi người hâm mộ qua lối chơi đẹp mắt dưới màu áo U19 Việt Nam giai đoạn 2013–2014. Bước qua những thăng trầm của sự nghiệp chuyên nghiệp, nhóm bạn thân thiết năm nào nay đã bước sang độ tuổi chín muồi, trải qua những chặng đường và ngã rẽ cuộc sống rất riêng.

Trong bộ bốn từng chinh chiến khắp các giải đấu lớn nhỏ, Nguyễn Văn Toàn đang là gương mặt duy trì được phong độ và dấu ấn chuyên nghiệp rực rỡ nhất tại các giải đấu quốc nội. Mũi nhọn mang áo số 9 đóng vai trò then chốt trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam đạt những danh hiệu đỉnh cao tại V.League.

Cùng chung ngọn lửa đam mê nhưng chọn bước đi bền bỉ, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường tiếp tục ghi dấu ấn ở cấp độ câu lạc bộ. Sau những chuyến xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, cả hai trở về Việt Nam và tìm thấy tiếng nói chung trong màu áo CLB Đồng Nai.

Trái ngược với ba người bạn đồng lứa tiếp tục thi đấu đỉnh cao, Trần Hữu Đông Triều lại chọn một con đường hoàn toàn khác sau những trăn trở về chấn thương dai dẳng. Dù từng được đánh giá là trung vệ tài năng bậc nhất khóa 1 với suất tập huấn quý giá tại U18 Arsenal, chấn thương đã khiến sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh không trọn vẹn. Ở tuổi 28, Đông Triều đưa ra quyết định dũng cảm khi chính thức giã từ thảm cỏ chuyên nghiệp để rẽ hướng sang công tác huấn luyện trẻ và làm giáo viên thể chất. Rời xa ánh đèn sân khấu V.League, anh tìm thấy niềm vui bình dị bên gia đình nhỏ, vừa gieo mầm đam mê bóng đá cho thế hệ kế tiếp, vừa phát triển công việc kinh doanh ẩm thực tại quê nhà.

Sau hơn 10 năm kể từ ngày gây thương nhớ cho hàng triệu khán giả Việt Nam, bốn mảnh ghép của lứa U19 HAGL ngày nào đều đã trưởng thành. Dù người vẫn miệt mài cống hiến trên sân cỏ, người đã lui về phía sau băng ghế huấn luyện hay làm kinh doanh, họ vẫn giữ trọn vẹn tình bạn tri kỷ và tiếp tục đóng góp cho xã hội theo những cách rất riêng.