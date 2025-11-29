Công Phượng trở lại HAGL

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa chia sẻ loạt hình ảnh cá nhân tại đại bản doanh quen thuộc của HAGL, đi kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Cuối mùa hoa dã quỳ ở Gia Lai". Bài đăng này ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác, đặc biệt là từ các cổ động viên HAGL.

Chuyến thăm của chân sút xứ Nghệ diễn ra khi mùa giải 2025/26 đang tạm dừng để nhường chỗ cho SEA Games 33. Trong những bức ảnh được chia sẻ, người hâm mộ có thể cảm nhận rõ bầu không khí thân thuộc của Học viện, nơi Công Phượng đã gắn bó và tạo dựng tên tuổi của mình.

Công Phượng gặp lại thầy cõ và các em trẻ ở HAGL

Không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, chuyến trở lại lần này còn là dịp để cầu thủ quê Nghệ An kết nối với "cái nôi" nuôi dưỡng đam mê. Anh đã dành thời gian để giao lưu, trò chuyện thân mật với ban huấn luyện đội bóng phố núi, đồng thời động viên các cầu thủ trẻ đang tập luyện tại học viện. Hình ảnh Công Phượng đứng giữa sân cỏ quen thuộc, nơi anh cùng lứa cầu thủ khóa I (Văn Toàn, Xuân Trường...) tạo nên cơn sốt trong lòng người hâm mộ, đã gợi lên nhiều ký ức đẹp.

Thời gian qua, Công Phượng không may dính chấn thương và chưa thể ra sân cho CLB Bình Phước tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, tin vui là anh đã có thể tập luyện trở lại trong thời gian gần đây. Người hâm mộ kỳ vọng rằng chuyến thăm HAGL lần này sẽ là bước đệm tinh thần, giúp Công Phượng sớm tái xuất trên sân cỏ một cách mạnh mẽ nhất khi mùa giải trở lại.