Công Phượng tái xuất ấn tượng, chờ ngày trở lại ĐT Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã khiến người hâm mộ vui mừng khi trở lại thi đấu và liên tục tỏa sáng trong màu áo CLB Trường Tươi Đồng Nai sau thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương. Ở trận giao hữu gần nhất gặp CLB Quảng Ninh, dù không trực tiếp ghi bàn, Công Phượng vẫn để lại dấu ấn rõ nét trong lối chơi chung của đội. Phút 61 của trận đấu, từ một pha xử lý khéo léo ở giữa sân, anh thực hiện đường chuyền “chết người” cho Alex Sandro băng xuống dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện miền Đông Nam Bộ. Đây là bước tiến rõ rệt sau quãng thời gian điều trị và hồi phục.

Trước đó, Công Phượng cũng đã kịp ghi dấu ấn đậm nét ở trận giao hữu với Đại học Văn Hiến hồi 13/12/2025. Ở trận đấu này, tiền đạo sinh năm 1995 có một pha lập công đẹp mắt, góp phần quan trọng giúp Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng thuyết phục 3-0 — bàn thắng không chỉ nâng tỷ số mà còn thể hiện rõ sự tự tin và cảm giác bóng đang dần trở lại với anh sau thời gian dài nghỉ thi đấu.

Đã lâu Công Phượng không được thi đấu trên ĐT Việt Nam.

Việc Công Phượng ra sân thi đấu trọn vẹn và tạo dấu ấn liên tiếp trong hai trận gần đây cho thấy anh đã cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn về thể trạng và chấn thương. Trước đó, anh từng phải nghỉ thi đấu khá dài do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, khiến người hâm mộ lo lắng về phong độ và khả năng thi đấu của chân sút này.

Sự trở lại của Công Phượng được xem là tin vui lớn cho CLB Trường Tươi Đồng Nai trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Không chỉ mang đến thêm phương án tấn công giàu đột biến, anh còn giúp gia tăng chiều sâu đội hình và tạo thêm niềm tin cho toàn đội. Với kinh nghiệm dày dặn và khả năng kết nối lối chơi, Công Phượng được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trên hành trình chinh phục mục tiêu cao hơn của đội bóng ở mùa giải sắp tới.

Nếu sớm trở lại V.League và tiếp tục tỏa sáng, rất có thể cựu sao HAGL sẽ tái xuất ĐTQG. Trong lòng NHM, lối chơi kĩ thuật và giàu tính đột phá của Công Phượng vẫn rất đáng xem.