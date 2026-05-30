Công Phượng, Minh Vương trước cột mốc lịch sử suốt sự nghiệp

Trường Tươi Đồng Nai đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá địa phương khi chỉ cần đánh bại Long An ở vòng 21 Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 là sẽ vô địch sớm một vòng đấu.

Sau 20 vòng, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua thăng hạng và đăng quang. Nếu hoàn thành mục tiêu, đây sẽ là lần đầu tiên một đại diện Đồng Nai giành chức vô địch ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên.

Đáng chú ý, đội bóng miền Đông Nam Bộ sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương. Bộ ba từng là biểu tượng của Hoàng Anh Gia Lai cũng đứng trước cơ hội giành danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp cấp CLB.

Sau nhiều năm thi đấu trong áp lực và kỳ vọng lớn nhưng chưa thể chạm tay vào danh hiệu V-League, Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương đang tiến rất gần đến thành quả đáng nhớ cùng Đồng Nai.

Đặc biệt, đối thủ của thầy trò Việt Thắng là Bắc Ninh sẽ phải gặp đội bóng đang cạnh trang top 3, Quy Nhơn United.

Trước trận đấu quyết định, CLB cũng lên kế hoạch bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại sân Bình Phước, diễu hành bằng ngựa nhằm tri ân người hâm mộ và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội trong hành trình hướng tới chức vô địch lịch sử.

Do đó, việc vượt qua Long An, Đồng Nai không chỉ giành vé thăng hạng V-League mà còn khép lại mùa giải bằng dấu mốc đặc biệt cho bóng đá Đồng Nai và thế hệ cầu thủ trưởng thành từ phố núi.