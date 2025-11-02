Công Phượng lên khán đài, Đồng Nai ngược dòng kịch tính trước đội chót bảng

Trong ngày Trường Tươi Đồng Nai hành quân đến sân Thống Nhất ở vòng 6 Giải Hạng nhất quốc gia 2025, người hâm mộ kỳ vọng sự trở lại của Công Phương. Tuy nhiên, đội trưởng của Đồng Nai tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Trước chủ nhà Thanh Niên TP HCM - đội mới chỉ có 2 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng, thầy trò HLV Việt Thắng lại thi đấu kém hiệu quả trong những phút đấu trận. Ngay phút 11, ngoại binh Da Silva mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng cú cứa lòng kỹ thuật đánh bại thủ môn Tấn Trường.

Sáu phút sau, Alex Sandro De Oliveira gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai từ pha căng ngang chuẩn xác của Dương Văn Khoa. Tuy nhiên, phút 27, trọng tài cho Thanh niên TP HCM hưởng phạt đền sau tình huống Lê Văn Sơn phạm lỗi trong vòng cấm, Da Silva không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp, đưa đội chủ nhà dẫn 2-1 và tạo lợi thế bước vào giờ nghỉ.

Ngoại binh Alex Sandro lập cú đúp giúp Đồng Nai ngược dòng ở vòng 6 Hạng nhất 2025-2026

Bước sang hiệp 2, Đồng Nai dồn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng các pha dứt điểm của Minh Vương, Alex Sandro hay cầu thủ vào thay người đều bị hàng thủ Thanh niên TP HCM cản phá. Hai lần bóng suýt lăn qua vạch vôi nhưng đều bị phá ra kịp thời. Thậm chí, Huỳnh Tấn Sinh có tình huống dâng cao tấn công cùng đồng đội, thực hiện 1 pha đánh đầu chạm xà đầy đáng tiếc ở phút 70.

Giữa thời điểm bế tắc, ngoại binh Alex Sandro một lần nữa tỏa sáng khi đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2 cho đội khách, từ đường căng ngang của đồng đội ở phút 74.

Trường Tươi Đồng Nai ngược dòng 4-2 trước

Thời điểm trận đấu trở lại vạch xuất phát, đội khách mới bắt đầu nhập cuộc và có thêm 2 bàn từ cú đúp của Hồ Thanh Minh. Trong đó, Thanh Niên TP HCM phải nhận một thẻ đỏ và chơi thiếu người trước khi nhận bàn thua thứ 4 khi Phương Nam vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội khách.

Với kết quả này, CLB Trường Tươi Đồng Nai có 14 điểm, tiếp tục bám sát ngôi đầu của Khánh Hòa với khoảng cách 1 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Thanh Niên TP HCM tiếp tục đứng cuối bảng với chỉ 3 điểm sau 6 vòng đấu.



















