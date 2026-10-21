Công Phượng lâm cảnh khó khi trở lại V.League sau 4 năm

Trở lại V.League sau gần 4 năm, Công Phượng vẫn chưa thể tìm được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Đồng Nai, đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng hòa nhập của tiền đạo này.

Sự trở lại của Nguyễn Công Phượng tại V.League 2026/27 nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, sau những vòng đấu đầu tiên, chân sút sinh năm 1995 vẫn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB Đồng Nai.

Ở trận ra quân, Đồng Nai để thua Thể Công Viettel với tỷ số 0-2. Đây cũng là trận đấu đánh dấu màn tái xuất V.League của Công Phượng sau gần 4 năm vắng bóng. Trước đó, tiền đạo này chia tay Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 1/2023 để chuyển sang Nhật Bản thi đấu cho Yokohama FC, trước khi trở về Việt Nam khoác áo CLB Bình Phước, đội bóng hiện mang tên Đồng Nai.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Công Phượng vẫn cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác chơi bóng ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Việc ghi bàn không chỉ có ý nghĩa với cá nhân tiền đạo này mà còn đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục những mục tiêu của Đồng Nai ở mùa giải năm nay.

Với kinh nghiệm thi đấu tại V.League cũng như từng khoác áo các đội tuyển quốc gia, Công Phượng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công Đồng Nai. Dẫu vậy, để đáp ứng kỳ vọng ấy, chân sút xứ Nghệ cần cải thiện khả năng kết nối với các đồng đội và tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra.

Mùa giải vẫn còn dài, đồng nghĩa Công Phượng còn cơ hội chứng minh giá trị. Tuy nhiên, việc sớm giải tỏa áp lực ghi bàn sẽ giúp tiền đạo này có thêm sự tự tin, đồng thời tạo cú hích cần thiết cho Đồng Nai trong cuộc đua tại V.League 2026/27.

Cần biết sau trận thua Thể Công Viettel, Đồng Nai thua tiếp Hà Tĩnh 0-1, thua Công an Hà Nội 0-3 và gần nhất hòa Bắc Ninh 0-0. Tức sau 4 vòng, Đồng Nai vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào, nên trách nhiệm càng nặng trên vai Công Phượng.