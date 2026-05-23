Công Phượng lại tỏa sáng, Đồng Nai tiến sát vé thăng hạng V.League

Dưới cái nắng gắt trên sân Bà Rịa chiều 22/5, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước TP.HCM ở vòng 20 Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đội khách cần sự khác biệt, Nguyễn Công Phượng lại lên tiếng để mang về chiến thắng quý giá.

Khởi đầu trận đấu, Đồng Nai nhập cuộc không thật sự tốt khi nhiều trụ cột như Minh Vương hay Xuân Trường chưa đạt trạng thái thể lực sung mãn. Trong khi đó, TP.HCM chơi đầy quyết tâm và tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía khung thành đội khách. Ngay phút 14, Jermie Lynch khiến hàng thủ Đồng Nai thót tim với cú dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù vậy, bản lĩnh của đội đầu bảng dần được thể hiện khi Đồng Nai siết lại thế trận trong hiệp hai. Bước ngoặt đến ở phút 77 khi HLV Nguyễn Việt Thắng tung Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ ít phút sau, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn với pha lập công quyết định, giúp Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn.

Công Phượng đang chắp cánh cho Đồng Nai thăng hạng V.League.

Công Phượng trở lại đúng lúc

Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương và phong độ không ổn định, Công Phượng đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Hai trận gần nhất, tiền đạo sinh năm 1995 đều ghi bàn và trực tiếp mang về những chiến thắng cực kỳ quan trọng cho Đồng Nai.

Điều đáng nói là cả hai lần tỏa sáng ấy đều đến khi Công Phượng được tung vào sân từ ghế dự bị. Điều đó cho thấy khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm của chân sút từng khoác áo HAGL, Yokohama FC hay Sint-Truidense vẫn là vũ khí lợi hại ở sân chơi hạng Nhất.

Không còn những pha xử lý hoa mỹ kéo dài, Công Phượng hiện tại chơi thực dụng và hiệu quả hơn. Anh di chuyển thông minh, chọn vị trí tốt và biết cách xuất hiện đúng thời điểm để kết liễu đối thủ. Bàn thắng vào lưới TP.HCM là minh chứng rõ nét cho sự lì lợm của một cầu thủ từng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.

Đồng Nai chờ ngày trở lại V.League

Chiến thắng trước TP.HCM giúp Đồng Nai tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và tiến rất gần tới chức vô địch giải hạng Nhất cùng tấm vé thăng hạng V.League mùa tới.

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu, khoảng cách điểm số mà Đồng Nai tạo ra với nhóm bám đuổi được xem là lợi thế cực lớn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, đội bóng miền Đông Nam Bộ hoàn toàn có thể hoàn tất mục tiêu lên hạng sớm trước khi mùa giải khép lại.

Sự trở lại của Công Phượng rõ ràng đang mang đến cú hích lớn cho tham vọng ấy. Không chỉ đóng góp chuyên môn, tiền đạo này còn tạo ra sức hút đặc biệt về mặt tinh thần lẫn hình ảnh cho đội bóng. Với người hâm mộ Đồng Nai, viễn cảnh được thấy đội nhà tái xuất V.League đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.