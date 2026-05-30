Công Phượng hoá "người khổng lồ xanh", Xuân Trường cởi áo ăn mừng ngày Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V.League

Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có một ngày thi đấu thăng hoa trên sân vận động Bình Phước chiều ngày 30/5 khi đánh bại CLB Long An với tỷ số 3-0, qua đó chính thức lên ngôi vô địch hạng Nhất quốc gia sớm một vòng đấu và giành suất thăng hạng lên chơi tại V.League mùa giải 2026/27.

Bước vào trận đấu ở vòng 21 giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tự quyết chức vô địch, Trường Tươi Đồng Nai nhanh chóng đẩy cao đội hình và áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 51, bước ngoặt trận đấu xảy ra khi một cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền 11m, ngoại binh Alex Sandro đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Cởi bỏ được áp lực tâm lý, các cầu thủ Đồng Nai càng chơi càng hay, trong khi Long An bắt đầu vỡ trận. Phút 64, từ quả đá phạt góc đầy khó chịu của Công Phượng, tiền vệ Lương Xuân Trường băng vào đánh đầu cận thành dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, chỉ vỏn vẹn 2 phút sau, đến lượt Công Phượng tự mình điền tên lên bảng tỷ số. Số 10 của Đồng Nai có pha thoát xuống thông minh đón đường chuyền của đồng đội, đối mặt và dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Long An, ấn định tỷ số 3-0.

Trong những phút cuối trận, cơn mưa nặng hạt tại Bình Phước đã phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội, nhưng tỷ số 3-0 là quá đủ để an bài trận đấu. Với chiến thắng thuyết phục này, Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức đăng quang ngôi vương giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sớm một vòng đấu, đồng thời thăng hạng V.League 2026/27.

Công Phượng lập công ngày Đồng Nai thăng hạng

Màn ăn mừng dưới mưa

Công Phượng ăn mừng với mặt nạ người khổng lồ xanh

Xuân trường cũng vỡ oà cảm xúc khi góp công trong chiến thắng này

Xuân Trường cởi áo ăn mừng

Loạt khoảnh khắc đầy cảm xúc

