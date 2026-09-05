Công Phượng gây ấn tượng trong ngày trở lại V.League, được HLV khen ngợi hết lời

Công Phượng không thể giúp Đồng Nai tránh thất bại trước Thể Công Viettel, nhưng màn trở lại V.League của tiền đạo này vẫn nhận được đánh giá tích cực từ HLV Nguyễn Việt Thắng.

Sau khoảng 4 năm vắng bóng, Nguyễn Công Phượng đã chính thức tái xuất V.League trong màu áo Đồng Nai. Dù đội bóng mới nhận thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel ở trận mở màn mùa giải 2026/27, cá nhân tiền đạo sinh năm 1995 vẫn để lại những tín hiệu đáng chú ý.

Công Phượng không có tên trong đội hình xuất phát của Đồng Nai. HLV Nguyễn Việt Thắng quyết định đưa đội trưởng của mình vào sân từ phút 61, khi đội chủ nhà đang cần tăng cường sức mạnh trên hàng công để tìm kiếm bàn thắng.

Theo HLV Việt Thắng, việc Công Phượng bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị xuất phát từ quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Tiền đạo này không có nhiều thời gian tập luyện cùng toàn đội nên ban huấn luyện không muốn mạo hiểm sử dụng anh ngay từ đầu.

“Bắt đầu mùa giải, Công Phượng không có sự chuẩn bị với đội bóng. Nên tôi không dám sử dụng anh ngay từ đầu”, HLV Việt Thắng chia sẻ.

Tuy nhiên, những gì Công Phượng thể hiện sau khi được tung vào sân lại khiến nhà cầm quân của Đồng Nai hài lòng. Dù không ghi bàn, tiền đạo này thi đấu tích cực, di chuyển nhiều và tham gia vào các pha phối hợp tấn công của đội nhà.

HLV Việt Thắng đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh cũng như thái độ thi đấu của Công Phượng. Ông cho rằng việc trao chiếc băng đội trưởng cho cựu tiền đạo ĐT Việt Nam là quyết định đúng đắn.

“Những gì Công Phượng vào sân thể hiện làm tôi bất ngờ. Anh ấy thực sự là một cầu thủ tuyệt vời, cả về bản lĩnh thi đấu và thái độ thi đấu. Tôi tin chiếc băng đội trưởng tôi trao cho anh ấy không hề sai người”, HLV Nguyễn Việt Thắng nhận xét.

Công Phượng trao đổi với HLV Việt Thắng trong lúc khởi động (Ảnh: CLB Đồng Nai).

Sự xuất hiện của Công Phượng giúp Đồng Nai có thêm một lựa chọn đáng chú ý trên hàng công trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Việt Thắng gặp rất nhiều khó khăn trước Thể Công Viettel, đặc biệt sau khi phải chơi thiếu người từ phút 76.

Trong bối cảnh đó, Công Phượng không thể tạo ra sự khác biệt về mặt tỷ số. Dẫu vậy, màn trình diễn của anh vẫn mang đến tín hiệu tích cực cho Đồng Nai trước chặng đường dài phía trước.

Công Phượng được kỳ vọng trở thành điểm tựa của Đồng Nai

Không chỉ đánh giá cao chuyên môn, HLV Nguyễn Việt Thắng còn kỳ vọng Công Phượng sẽ tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh trong tập thể Đồng Nai.

Nhà cầm quân này cho rằng đội bóng không sở hữu lực lượng quá mạnh về chuyên môn, nhưng có thể tạo nên sức mạnh nhờ tinh thần, thái độ thi đấu và tính kỷ luật. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của Công Phượng được xem là yếu tố quan trọng.

“Tôi mong Công Phượng tiếp tục dẫn dắt tập thể này. Tôi muốn nhắc lại là tập thể chúng tôi không hề mạnh về chuyên môn nhưng mạnh về tinh thần, thái độ thi đấu, kỷ luật chiến thuật và tôn trọng đối thủ”, HLV Việt Thắng nhấn mạnh.

Ngày trở lại V.League của Công Phượng vì thế chưa thể trọn vẹn khi Đồng Nai trắng tay trước Thể Công Viettel. Tiền đạo 31 tuổi cũng không thể ghi bàn trong lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu cao nhất Việt Nam sau khoảng 4 năm.

Dù vậy, sự tin tưởng từ HLV Nguyễn Việt Thắng cho thấy Công Phượng vẫn được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Đồng Nai. Nếu từng bước cải thiện thể lực và tìm lại cảm giác thi đấu, anh có thể đóng vai trò lớn hơn trong những vòng đấu tiếp theo của V.League 2026/27.