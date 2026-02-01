Công Phượng dạo này!

Dù góp công trong chiến thắng ngược dòng 3-1 của CLB Trường Tươi Đồng Nai trước Khánh Hòa trong trận đấu ngày 31/1 tại giải hạng Nhất quốc gia, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã khiến người hâm mộ lo lắng khi phải rời sân sớm do tái phát chấn thương ngay trong ngày trở lại.

Đây là trận đấu đánh dấu sự tái xuất của Công Phượng sau thời gian dưỡng thương, và ngôi sao gốc Nghệ An đã ngay lập tức chứng minh giá trị của mình. Dù đội khách Khánh Hòa sớm có bàn mở tỉ số, nhưng chỉ đến phút 14, Công Phượng đã tỏa sáng với pha xử lý đẳng cấp để góp dấu giày trong bàn bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì chân sút mang áo số 10 phải rời sân ngay sau khi kết thúc hiệp một.

Công Phượng không có thể trạng tốt nhất (Ảnh: Trường tươi Đồng Nai)

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết:

"Phượng hôm nay chơi rất tốt, nếu không tái phát chấn thương sẽ có thêm thời gian thi đấu. Anh ta tập tốt, chơi tốt và chứng minh bằng bàn thắng. Anh ấy không mất gì cả, sự nhạy bén không gian, chạm đầu tiên, dứt điểm đẳng cấp nhưng tiếc vừa quay lại thì tái phát chấn thương, đây là một điểm gợn".

Hiện tại, mức độ của chấn thương vẫn đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Dù các thông tin ban đầu từ phía CLB cho biết tình hình có vẻ không quá tồi tệ, nhưng việc liên tục gặp vấn đề về sức khỏe đang trở thành rào cản lớn cho nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao của Công Phượng tại mùa giải năm nay.