Công Phượng chấn thương nặng, ngày trở lại ĐT Việt Nam càng thêm xa?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng một lần nữa khiến người hâm mộ lo lắng khi dính chấn thương nghiêm trọng trong màu áo CLB Trường Tươi Đồng Nai, qua đó gần như phải nói lời chia tay sớm với mùa giải 2025/26. Theo nhiều nguồn tin, chân sút sinh năm 1995 bị rách sụn – một dạng chấn thương không cần phẫu thuật nhưng đòi hỏi thời gian hồi phục dài hạn và quá trình điều trị nghiêm ngặt.

Ban đầu, vấn đề của Công Phượng không được đánh giá quá nặng và anh được kỳ vọng chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần để trở lại. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện như mong đợi buộc anh phải tái khám chuyên sâu, và kết quả cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng hơn dự kiến. Điều này khiến tiền đạo quê Nghệ An không thể tiếp tục thi đấu trong phần còn lại của giải hạng Nhất, dù mùa giải vẫn còn khoảng 10 vòng đấu.

Khả năng Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam ngày càng thấp, dù anh đã từng là trụ cột không thể thay thế, có một thời huy hoàng trong sắc áo đỏ.

Thực tế, dấu ấn của Công Phượng ở mùa này là rất hạn chế. Anh mới chỉ ra sân đúng một hiệp trong trận gặp Khánh Hòa và kịp ghi một bàn thắng trước khi tiếp tục làm bạn với chấn thương. Việc liên tục gặp vấn đề thể trạng khiến cựu sao HAGL gần như không thể duy trì nhịp thi đấu ổn định kể từ khi trở về Việt Nam.

Không chỉ là tổn thất với CLB Đồng Nai, chấn thương lần này còn ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia của Công Phượng. Trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho hàng loạt giải đấu quan trọng trong năm 2026, khả năng tiền đạo 31 tuổi góp mặt gần như không còn cao. Anh nhiều khả năng sẽ vắng mặt tại AFF Cup 2026 vào tháng 7, thậm chí cả các giải đấu quốc tế như FIFA ASEAN Cup cuối năm nếu không kịp hồi phục phong độ.

Đáng chú ý, kể từ lần gần nhất khoác áo đội tuyển vào tháng 9/2023, Công Phượng đã liên tục lỡ hẹn vì chấn thương. Khi các tiền đạo trẻ và những nhân tố nhập tịch đang dần khẳng định vị trí, cơ hội cho anh càng trở nên mong manh hơn.

Ở tuổi 31, Công Phượng vẫn còn khát khao cống hiến, nhưng những chấn thương dai dẳng đang trở thành rào cản lớn nhất. Nếu không thể sớm lấy lại thể trạng tốt nhất, ngày anh trở lại đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ còn tiếp tục bị kéo dài – thậm chí đứng trước nguy cơ khép lại trong lặng lẽ.

Với ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik hiện đang triệu tập nhân sự, chuẩn bị đấu Bangladesh trong khuôn khổ giao hữu lúc 19h00 ngày 26/3. Tới cùng giờ ngày 31/3, chúng ta đấu Malaysia ở lượt cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.