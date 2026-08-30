Công Phượng: "Cầu thủ ai cũng mong được lên ĐT Việt Nam, tôi cũng vậy"

Nhớ màu tuyển Việt Nam sau 3 năm vắng bóng, Công Phượng gửi thông điệp đặc biệt ngày trở lại.

Xuất hiện với vai trò thủ lĩnh và cầm cờ tiên phong trong lễ xuất quân tham dự mùa giải V.League 2026/2027 của CLB Trường Tươi Đồng Nai chiều 29/8, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bộc bạch khao khát lớn nhất của mình là được tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Lần gần nhất chân sút gốc Nghệ An khoác áo đội tuyển quốc gia là vào tháng 9/2023 (ở trận giao hữu gặp Palestine anh ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam). Chứng kiến các đồng đội gặt hái thành công và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, ngôi sao 31 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, với tất cả các cầu thủ ở Việt Nam, ai cũng đều mong ước được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Bản thân tôi cũng vậy".

Công Phượng vẫn khát khao trở lại thi đấu cho tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Công Phượng thời gian qua gặp vấn đề về chấn thương, dù liên tiếp phải tạm nghỉ th đấu nhưng anh cùng các đồng đội đã thi đấu xuất sắc để giành vé thăng hạng V.League.

Được xem là điểm tựa tinh thần của đội bóng tân binh V.League, Công Phượng cũng thể hiện sự quyết tâm rất cao trong lần trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đánh giá V.League là môi trường cạnh tranh khốc liệt, anh nhấn mạnh chìa khóa giúp toàn đội giữ vững sự tự tin chính là các kết quả có lợi:

"Tôi nghĩ đội bóng cần những chiến thắng. Bởi vì khi trở lại V-League, chỉ có những chiến thắng mới khiến cho anh em tự tin được. Do đó, bản thân tôi cũng như toàn đội sẽ luôn đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu".

Mục tiêu mà Công Phượng cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai hướng tới là một vị trí trong tốp 6 chung cuộc. Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi chấn thương, anh hy vọng giữ được thể trạng tốt nhất đồng thời đặt niềm tin vào kinh nghiệm thi đấu của các đồng đội:

"Trường Tươi Đồng Nai là một đội bóng mới lên V.League. Tuy nhiên, hầu như các cầu thủ trong đội đều đã có kinh nghiệm thi đấu ở V.League trước đó rồi. Chính vì thế, tôi tự tin tập thể này sẽ thể hiện được khả năng và giành được kết quả tốt".