Công Phượng báo tin vui

Tối ngày 16/5, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đánh dấu màn trở lại không thể ấn tượng hơn sau gần 4 tháng dưỡng thương bằng một siêu phẩm sút phạt, góp công vào chiến thắng giòn giã 3-0 của Trường Tươi Đồng Nai trước Đại học Văn Hiến tại vòng 19 giải Hạng nhất Quốc gia.

Trước khi bước vào trận đấu này, người hâm mộ đã không khỏi lo lắng cho phong độ của cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia. Kể từ cuối mùa giải 2024/25, Công Phượng liên tục bị bủa vây bởi các chấn thương dai dẳng. Đỉnh điểm là chấn thương nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với Khánh Hòa tại vòng 8 đã khiến anh phải làm bạn với băng ghế bệnh viện suốt gần 4 tháng qua. Chuyến làm khách trên sân của Đại học Văn Hiến chính là lần đầu tiên chân sút xứ Nghệ được hít thở lại bầu không khí thi đấu chính thức.

Tấn Trường ôm Công Phượng mừng đàn em trở lại (Ảnh: FBNV)

Được tung vào sân từ băng ghế dự bị khi Trường Tươi Đồng Nai đã dẫn trước 2-0, Công Phượng nhanh chóng bắt nhịp với tốc độ trận đấu và tạo ra sự thanh thoát trong các đợt lên bóng của đội khách. Phút bù giờ của trận đấu, Trường Tươi Đồng Nai được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly sát vòng cấm.

Đứng trước bóng, Công Phượng tung cú dứt điểm hiểm hóc, vẽ nên một đường cong hoàn hảo đánh bại hoàn toàn nỗ lực cản phá của thủ môn đối phương. Bàn thắng không chỉ ấn định tỷ số 3-0 thuyết phục cho Trường Tươi Đồng Nai mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự trở lại của một ngôi sao.

Chiến thắng này giúp Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời mang lại tín hiệu cực kỳ lạc quan cho ban huấn luyện khi giải đấu đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Với riêng cá nhân Công Phượng, siêu phẩm "cháy lưới" Đại học Văn Hiến chính là "liều thuốc" tinh thần vô giá, giúp anh giải tỏa áp lực và sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn trong màu áo câu lạc bộ lẫn bệ phóng trở lại đội tuyển quốc gia.