Công chúa Leonor "check VAR" người hùng Torres ngay trong lễ ăn mừng vô địch World Cup

Màn trêu đùa hóm hỉnh của Công chúa Leonor dành cho Ferran Torres sau chức vô địch World Cup.

Không chỉ xuất hiện rạng rỡ tại buổi tiếp đón Đội tuyển Tây Ban Nha, Công chúa Leonor còn gây bất ngờ khi thuộc lòng những lời hứa "bá đạo" của các tuyển thủ trước trận Chung kết World Cup 2026.

Không khí hân hoan sau khi đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ. Các nhà tân vô địch đã có buổi diễu hành mừng công qua các con phố sầm uất tại Madrid, trước khi thực hiện các chuyến thăm theo nghi thức xã giao tại Cung điện Zarzuela và Phủ Thủ tướng Moncloa. Giữa vô số khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội bóng đá, một tương tác thú vị giữa Hoàng gia Tây Ban Nha và ngôi sao của trận chung kết đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội.

Nhân vật chính của câu chuyện là Công chúa Leonor và tiền đạo Ferran Torres - người vừa ghi bàn thắng "vàng" quyết định vào lưới Argentina. Trong lúc các tuyển thủ xếp hàng thực hiện nghi thức bắt tay chào hỏi Hoàng gia, một đoạn video ghi lại cảnh con gái lớn của Nhà vua Felipe VI thì thầm điều gì đó với chân sút thuộc biên chế FC Barcelona đã lập tức gây sốt.

Ban đầu, không ít người hâm mộ bán tín bán nghi, thậm chí đùa vui rằng vị Nữ vương tương lai hẳn đã dành lời khen ngợi cho ngoại hình của nam cầu thủ. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ khẩu hình, câu hỏi thực sự của Công chúa Leonor lại khiến tất cả bật cười: "Thế anh không định cạo trọc đầu à?". Nhận được câu hỏi bất ngờ, Ferran Torres chỉ biết xua tay dứt khoát: "Không, không đâu ạ!".

Công chúa Leonor chúc mừng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup (Ảnh: Getty)

Hoàng gia Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Được biết, trước khi giải đấu diễn ra, chân sút người Valencia từng mạnh miệng tuyên bố sẽ cạo trọc đầu nếu Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng. Màn "truy vấn" hóm hỉnh của Công chúa Leonor không chỉ cho thấy sự theo dõi sát sao của cô đối với đời sống bóng đá nước nhà, mà còn thể hiện phong thái gần gũi, tự nhiên khi giao tiếp với các danh thủ.

Torres là người ghi bàn quyết định trận đấu (Ảnh: Getty)

Dù Ferran Torres có vẻ sẽ "rút lời", nhưng hàng loạt đồng đội của anh thì đã sẵn sàng trả kèo đặt cược táo bạo xăm xinh. Bộ tứ Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias và Yeremy Pino đã quyết định sẽ xăm hình HLV trưởng Luis de la Fuente lên cơ thể để tri ân chiến lược gia thiên tài. Cầu thủ trẻ Lamine Yamal cam kết nuôi râu liên tục trong ba tuần và dành tặng 100 chiếc tai nghe Beats cho người hâm mộ thông qua hình thức bốc thăm may mắn. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ Gavi và Pedri hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện với những màu tóc nhuộm rực rỡ và phá cách nhất từ trước đến nay.