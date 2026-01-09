Công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải VĐ U19 QG – Cúp Modern 2025/26

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Trần Văn Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN. Đại diện nhà tài trợ chính của giải có ông Nguyễn Đức Mẫn – Trưởng phòng Marketing Chi nhánh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Buổi lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải VĐ U19 QG – Cúp Acecook 2025/26 còn có sự hiện diện của đại diện một số đội bóng, phòng ban chức năng LĐBĐVN và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông tại Hà Nội.

Thay mặt LĐBĐVN phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam với bóng đá Việt Nam nói chung, giải đấu nói riêng. Đây là lần đầu tiên Acecook Việt Nam đồng hành cùng Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 trong vai trò Nhà tài trợ chính.

“Sự đồng hành của Acecook Việt Nam và nhãn hàng Modern không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài trợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình khẳng định bản thân và theo đuổi khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà. LĐBĐVN trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam với bóng đá Việt Nam nói chung, giải đấu nói riêng. Sự hợp tác này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa LĐBĐVN và ACECOOK Việt Nam, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam”- ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự đồng hành tích cực của Nhà tài trợ, cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội bóng, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Trong vai trò đại diện Nhà tài trợ chính của giải đấu, ông Nguyễn Đức Mẫn – Trưởng phòng Marketing Chi nhánh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam bày tỏ vinh dự khi Acecook Việt Nam được đồng hành cùng Giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia – cúp Modern 2025/26 một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt trong việc ươm mầm tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Thông qua các hoạt động đồng hành và tài trợ thể thao, Acecook Việt Nam mong muốn góp phần tiếp thêm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ như hiện tại, không ngừng khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, trở thành nguồn động lực tích cực cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp nối những bước tiến vững chắc cho tương lai của nền bóng đá nước nhà.

Đại diện LĐBĐVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã ký kết và trao chứng thư tại buổi lễ

Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia – Cúp Modern 2025/26 sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến 27/1/2026 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF CAND (chủ nhà), Hà Nội, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP.HCM , SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, CA. TPHCM và Đồng Tháp. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội. Theo đó 12 đội được chia vào ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết.

Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Việc Acecook Việt Nam lần đầu đồng hành cùng Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần nuôi dưỡng tinh thần thể thao, ý chí bứt phá và khát vọng chinh phục thử thách của thế hệ trẻ. Sự đồng hành này cũng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, gia tăng sức lan tỏa và hình ảnh chuyên nghiệp cho giải đấu.

Giải đấu năm nay mang tên U19 Cúp Modern 2025/26, với tinh thần trẻ trung, năng động, gắn liền với thông điệp truyền thông của nhãn hàng Modern: “U19 Cúp Modern – Chiến ngay mới đã”.