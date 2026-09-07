Chân dung những trụ cột của ngân sách quốc gia

Sức nặng của bảng xếp hạng tập trung lớn vào nhóm hạt nhân: Top 20 doanh nghiệp dẫn đầu đóng góp tới 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả danh sách VNTAX 200, cho thấy vai trò cực kỳ lớn của nhóm doanh nghiệp chủ chốt trong nhiệm vụ kiến tạo nguồn lực ngân sách quốc gia.

Với mức đóng góp ngân sách tăng đột biến từ 56.200 tỷ lên gần 148.800 tỷ đồng, Vingroup cũng lần đầu tiên trở thành doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh Vingroup, trong Top 20 còn có 5 đại diện khác của khối doanh nghiệp tư nhân gồm Sunshine Group, NH Smart City (thành viên BRG Group), Hòa Phát, Thành Công và THACO.

Đứng ở vị trí số 2 đồng thời dẫn đầu nhóm doanh nghiệp nhà nước là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam/PVN) với mức nộp 91.000 tỷ đồng, tăng 13.600 tỷ so với năm trước.

Sáu doanh nghiệp nhà nước khác góp mặt trong Top 20 gồm có Viettel, Petrolimex, Vinacomin, Vinataba, EVN và Vietcombank.

Đứng đầu khối doanh nghiệp nước ngoài (bao gồm các công ty có công ty mẹ là DN nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh có vốn nước ngoài chiếm đa số) là Heineken Vietnam với mức nộp khoảng 27.000 tỷ đồng; cùng những tên tuổi khác như Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Tổng cộng có 26 doanh nghiệp có mức nộp trên 10.000 tỷ đồng – tăng 9 đơn vị so với danh sách năm trước. Ngoài các công ty trong Top 20, 6 doanh nghiệp khác góp mặt trong nhóm nộp trên 10.000 tỷ đồng gồm BIDV, Ford, FPT, Techcombank, Vietinbank và MB.