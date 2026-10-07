Công an TP.HCM đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ tại Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công an TP.HCM hòa Ratchaburi 1-1 tại Cúp C1 Đông Nam Á, trong trận đấu Olaha Mạnh Đức ghi bàn bằng cú sút xa đẹp mắt đầu hiệp hai.

Tối 7/10, Công an TP.HCM hòa Ratchaburi 1-1 trên sân Dragon Solar Park ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á.

Đại diện Việt Nam vượt lên ngay đầu hiệp hai nhờ cú sút xa đẹp mắt của Olaha Mạnh Đức nhưng không bảo toàn được lợi thế đến hết trận.

Đội khách có những thời điểm phải chịu sức ép lớn, đặc biệt trong nửa cuối hiệp hai, khi Ratchaburi liên tục đẩy cao đội hình tìm bàn thắng.

Thế trận diễn ra khá cân bằng khi mỗi đội kiểm soát 50% thời lượng bóng. Công an TP.HCM có tới 17 lần dứt điểm, nhưng đội chủ nhà tạo ra những cơ hội có chất lượng tốt hơn.

Công an TP.HCM nhập cuộc chủ động và gây sức ép trong những phút đầu. Tuy nhiên, Ratchaburi nhanh chóng lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 15, đội chủ nhà có cơ hội dứt điểm cận thành khiến hàng phòng ngự Việt Nam chao đảo.

Công an TP.HCM hòa 1-1 Ratchaburi. (Ảnh: Ratchaburi FC)

Trận đấu sau đó diễn ra giằng co và thường xuyên bị ngắt quãng bởi các pha va chạm. Cơ hội đáng chú ý nhất của Công an TP.HCM xuất hiện ở phút 45. Olaha Mạnh Đức tung cú sút xa căng và hiểm nhưng bóng tìm đúng cột dọc, khiến hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bước ngoặt đến chỉ 3 phút sau giờ nghỉ. Phút 48, Olaha Mạnh Đức tiếp tục thử vận may từ ngoài vòng cấm và lần này tạo ra một cú sút không thể cản phá, đưa Công an TP.HCM vượt lên. Ratchaburi lập tức gia tăng sức ép. Phút 66, Bruno đánh đầu cận thành tung lưới Lê Giang Patrik, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Đội chủ nhà tiếp tục dồn toàn lực tấn công, còn Công an TP.HCM lùi sâu và tìm cơ hội phản công. Đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa sau tình huống tổ chức đá phạt góc hiệu quả. Scott Allardice lập công với cú đánh đầu cận thành chính xác ở những phút bù giờ cuối cùng. Hai đội cuối cùng chia điểm với tỷ số 1-1.

Thông tin trước trận Ratchaburi vs Công An TP.HCM

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Ratchaburi không phải đối thủ xa lạ với Việt Nam. Ở mùa giải trước, Ratchaburi nằm cùng bảng với Nam Định tại AFC Champions League. Sau trận hòa ở lượt đi, Ratchaburi thắng 2-0 trong màn tái đấu nhờ hai bàn ở những phút cuối, qua đó giành vé vào vòng tiếp theo.

Đội hình Ratchaburi hiện có một số cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù vậy, Ratchaburi chưa duy trì được sự ổn định ở giai đoạn đầu mùa. Ba trận gần nhất tại Thai League 1, họ lần lượt thua Ayutthaya United 1-2, hòa Rayong 1-1 và đánh bại Bangkok United 1-0.

Đại diện Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện đội hình. Công An TP.HCM có nhiều biến động nhân sự trước mùa giải mới, với hàng loạt sự bổ sung ở cả nhóm cầu thủ nội lẫn ngoại binh. Những thay đổi này giúp đội bóng có thêm lựa chọn nhưng đồng thời đặt ra bài toán về sự ăn ý.