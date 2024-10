Công an tiếp tục triệu tập ngoại binh vừa thắng kiện HAGL

Xác nhận với Báo điện tử VTC News, tiền đạo Martin Dizlah cho biết: " Tôi sẽ có buổi làm việc cùng công an tỉnh Gia Lai vào ngày 31/10. Tôi đã nhận được giấy gọi ".

Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo liên quan đến việc Martin Dzilah đã nhận được 20.000 USD từ phía CLB Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, Martin khẳng định rằng anh mới chỉ kí vào giấy xác nhận việc nhận tiền, nhưng chưa được phía HAGL chuyển khoản. Đây là nội dung quan trọng mà phía Công an tỉnh Gia Lai cần xác minh trong lần thứ 2 mời Martin Dzilah lên làm việc.

Martin Dzilah thi đấu cho HAGL.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) gửi văn bản đến HAGL, chuyển tiếp Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ đối với đội bóng phố núi. Lệnh cấm này liên quan đến vụ tranh chấp giữa HAGL và cầu thủ Martin Dzilah. Cầu thủ sinh năm 1997 chỉ đá 3 trận cho HAGL rồi bị thanh lý hợp đồng sau khi gặp chấn thương nặng.

Cách đây 2 tháng, đội bóng phố núi nhận được văn bản từ FIFA yêu cầu thanh toán 29.000 USD tiền đền bù hợp đồng cho Martin Dzilah sau khi thanh lý hợp đồng với tiền đạo này. Trong vòng 45 ngày, HAGL phải trả số tiền trên cho Martin. Hạn cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ này là ngày 15/10 nhưng HAGL từ chối thanh toán.

HAGL nỗ lực chứng minh mình đã đền bù cho cầu thủ cũ. Họ đưa ra bằng chứng Martin Dzilah làm việc ở văn phòng đội bóng và chụp hình lưu niệm. Sau đó, Martin Dzilah thậm chí có mặt và làm việc với Công an tỉnh Gia Lai. HAGL không cung cấp thêm thông tin do quá trình làm việc của Công an đang diễn ra.

Đại diện đội bóng phố núi cho biết "hoàn toàn tự tin" với sự trong sạch của đội bóng và khẳng định rằng đã thanh toán đủ tiền cho Martin Dzilah. Đồng thời, họ kiên quyết theo đuổi sự việc đến cùng chứ không có chuyện đền bù thêm tiền cho Martin để gỡ án phạt từ FIFA.