Công an Hà Nội gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027

CLB Công an Hà Nội đối mặt thử thách khó tại AFC Champions League Elite 2026-2027

CLB Công an Hà Nội sẽ đối mặt thử thách cực đại ngay trong lần đầu góp mặt tại AFC Champions League Elite 2026-2027, khi lá thăm may rủi đưa thầy trò ông Alexandre Polking chạm trán Adelaide United (Úc) ở vòng play-off tranh vé vào vòng bảng.

Theo kết quả phân cặp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đại diện Việt Nam sẽ hành quân đến sân Hindmarsh của Adelaide United vào ngày 11-8. Đây là trận đấu "một mất một còn", bởi đội thắng sẽ giành quyền dự vòng bảng AFC Champions League Elite, trong khi đội thua phải xuống chơi tại AFC Champions League Two.

Adelaide United vừa giành ngôi á quân A-League

Với Công an Hà Nội đây rõ ràng là thử thách không nhỏ. Adelaide United không chỉ sở hữu lợi thế sân nhà mà còn được đánh giá cao hơn nhờ vị thế và kinh nghiệm tại sân chơi châu lục. Đội bóng của Úc từng vào chung kết AFC Champions League năm 2008 và nhiều mùa liên tiếp nằm trong nhóm cạnh tranh hàng đầu Giải VĐQG Úc (A-League).

Mùa giải vừa qua, Adelaide United giành ngôi á quân A-League và tiếp tục duy trì phong cách chơi bóng giàu tốc độ, pressing cường độ cao cùng nền tảng thể lực sung mãn. Đây vốn là "vũ khí" đặc trưng của các đội bóng xứ sở chuột túi, khiến nhiều đại diện Đông Nam Á gặp khó khi đối đầu.

Đáng chú ý, Adelaide đang sở hữu chân sút Luka Jovanovic, người ghi 11 bàn ở A-League 2025-2026 và được xem là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Lối chơi trực diện, tốc độ chuyển trạng thái nhanh của đội bóng đến từ Úc sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho hàng thủ CLB Công an Hà Nội.

Alan là chân sút hàng đầu của Công an Hà Nội

Tuy nhiên, đại diện V-League cũng có cơ sở để hy vọng tạo bất ngờ. Công an Hà Nội FC đang trải qua mùa giải thăng hoa dưới thời HLV Polking khi sớm vô địch V-League trước 3 vòng đấu, đồng thời hướng đến việc phá kỷ lục điểm số của giải đấu.

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng ngành công an nằm ở chất lượng đội hình đồng đều cùng khả năng kiểm soát bóng hiện đại.

Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Alan, Artur hay Nguyễn Đình Bắc… giúp CLB Công an Hà Nội duy trì được bản sắc tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật.

Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam cũng không còn e ngại những đội bóng Úc. Những màn trình diễn tích cực ở cấp độ tuyển quốc gia cũng mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Việt Nam khi khoác áo CLB chủ quản bước ra đấu trường quốc tế.

Công an Hà Nội FC có thể gây sốc trên đất Úc

Dĩ nhiên, khoảng cách trình độ giữa V-League và A-League vẫn tồn tại, đặc biệt ở cường độ thi đấu và thể lực. Song với tinh thần hưng phấn của nhà vô địch V-League cùng phong cách chơi bóng hiện đại của HLV Polking, CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có thể nghĩ đến một "cú sốc" trên sân nhà của đối phương.

Dù kết quả ra sao, việc góp mặt tại AFC Champions League Elite cũng là cột mốc quan trọng với "tân vương" V-League, đồng thời cho thấy tham vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam ở sân chơi số một châu lục.