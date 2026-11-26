Sau trận thắng 3-1 trước Vissel Kobe ở lượt 5, Công an Hà Nội không chỉ làm nên kỳ tích là thắng đại diện của Nhật Bản, còn là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực phía Đông.

Đồ họa: Aseanfootball

Trận thắng trên đã giúp CLB Công an Hà Nội đạt 7 điểm, vươn lên vị trí thứ 9 khi bằng điểm với các đội Bejing FC (Trung Quốc) cùng 2 đại diện của Hàn Quốc là Daejeon Hana và Jeonbuk Hyundai.

Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh khi 5/6 đại diện của họ cùng có mặt ở top 6 đội đầu bảng. Đội duy nhất tạm chen chân giữa các đại diện Nhật Bản là Cảng Thượng Hải.

Theo điều lệ giải, 8 đội đứng đầu bảng sẽ tiếp tục thi đấu loại trực tiếp, bốn đội thắng sẽ vào tứ kết cùng 4 đại diện của khu vực phía Tây. Với cục diện hiện nay, Công an Hà Nội rộng hy vọng lấy vé đi tiếp ở 3 trận đấu còn lại.