Con trai Văn Quyết và đồng đội bị loại ở bán kết giải U9 toàn quốc 2024

Vòng bán kết giải U9 quốc gia chứng kiến màn đọ sức đáng chú ý giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An. Đội bóng trẻ Thủ đô có Văn Quân - con trai của tiền đạo Văn Quyết. Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC bị dội gáo nước lạnh với 2 bàn thua khá sớm, trong đó có 1 pha phản lưới nhà.

Cuối hiệp 1, Hà Nội FC gỡ được 1 bàn sau pha đánh đầu của Trọng Đại. Với bàn thắng rút ngắn cách biệt này, trận đấu diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Hà Nội FC là đội chơi nhỉnh hơn trong hiệp 2 với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy vậy, thủ thành Phúc Cương của Sông Lam Nghệ An đã chơi xuất thần để giữ sạch mành lưới.

U9 Hà Nội bị loại tại bán kết.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Hà Nội phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Cuối hiệp 2, họ để cho Uy Vũ và Khải Phong ghi 2 bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 cho trận bán kết 2.

Ở trận đấu còn lại, đội Gia Bảo Hải Dương đã phải đụng độ TP.HCM. Trước sức ép lớn của đại diện đến từ Hải Dương, các cầu thủ trẻ Sài thành đã chơi đầy quả cảm. Không những vậy, họ còn tạo được cơ hội về phía khung thành của đối phương.

Tuy nhiên, trong khung gỗ của Gia Bảo Hải Dương có sự xuất sắc của thủ thành Khánh An. Người gác đền này làm nản lòng các chân sút bên phía TP.HCM. Hàng công của Gia Bảo Hải Dương lại cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn so với đối thủ. Chỉ trong hiệp 1, họ đã có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Minh Đức.

Tiền đạo này chính là người nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2. TP.HCM nỗ lực dâng cao đội hình chơi tấn công song đó cũng là lúc hàng thủ của họ để lộ những khoảng trống. Những phút cuối trận, Đức Tiến và Khánh An đã có 2 cú dứt điểm thành bàn ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho Gia Bảo Hải Dương.

Với việc Hà Nội FC dừng bước ở bán kết, Giải đấu năm nay sẽ chứng kiến một tân vương lên ngôi. Lễ bế mạc, trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 25/8 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.