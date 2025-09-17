Con trai Quang Hải ghi bàn, CLB bóng đá TP HCM vẫn phải chia điểm

Ở vòng 2 bảng A Giải bóng đá U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra chiều 17-9, U17 CLB bóng đá TP HCM gặp U17 CAHN với quyết tâm giành vé sớm vào tứ kết.

U17 CLB bóng đá TP HCM chủ động dâng cao đội hình từ đầu và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhờ sự cơ động của bộ đôi Quang Hưng và Quang Khôi. Đến phút 17, Quang Hưng ngoặt bóng khéo léo bên cánh trái trước khi căng ngang để Quang Khôi đặt lòng chuẩn xác, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt ở khoảng thời gian còn lại khiến lối chơi bóng nhỏ, kỹ thuật của U17 CLB bóng đá TP HCM gặp khó khăn. U17 CAHN thì linh hoạt chuyển sang các pha bóng dài, bóng bổng để tận dụng thể hình.

Quang Khôi (8) mở tỉ số trận đấu

Ở phút 52, từ pha đá phạt của Gia Huấn, Quốc Đạt bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Bàn gỡ giúp U17 CAHN thi đấu tự tin và hưng phấn hơn, liên tục gây sức ép nhờ thể lực vượt trội. U17 CLB bóng đá TP HCM cũng có vài cơ hội đáng chú ý ở cuối trận nhưng không thể tận dụng, đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1, CLB bóng đá TP HCM vẫn dẫn đầu bảng với 4 điểm

Ở trận đấu còn lại, U17 Đà Nẵng thắng U17 Nam Định 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Giang ở phút 42. Phút 85, Đinh Xuân Xiêng nhận thẻ đỏ khiến SHB Đà Nẵng chỉ còn 10 người, nhưng Nam Định vẫn không thể tận dụng lợi thế để gỡ hòa.

Sau lượt trận thứ hai, U17 CLB bóng đá TP HCM dẫn đầu bảng với 4 điểm. U17 Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo.