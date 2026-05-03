Con trai Quang Hải bị loại khỏi tuyển Việt Nam, nhận lời nhắn nhủ đặc biệt từ bố

Việc tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Quang Khôi không có tên trong danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026 đã tạo nên không ít bất ngờ. Cầu thủ sinh năm 2009 từng góp mặt trong hành trình vô địch U17 Đông Nam Á trước đó, đồng thời là một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng của lứa trẻ hiện tại.

Tuy nhiên, khi bước vào giải đấu châu lục – nơi quy định đăng ký lực lượng khắt khe hơn, ban huấn luyện buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. HLV Cristiano Roland rút gọn danh sách xuống còn 23 cái tên, và Quang Khôi là một trong bốn cầu thủ phải nói lời chia tay đội tuyển.

Nguyễn Lê Quang Khôi (phải) là con trai của cựu tuyển thủ Quang Hải.

Sự vắng mặt của Quang Khôi càng gây chú ý bởi anh không chỉ là một tài năng trẻ mà còn là con trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải – người từng cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Chính yếu tố này khiến hành trình của Quang Khôi luôn được dõi theo sát sao, nhưng đồng thời cũng mang đến áp lực không nhỏ.

Trong thời điểm nhạy cảm ấy, phản ứng của người cha trở thành tâm điểm. Không trách móc hay tạo thêm áp lực, Nguyễn Quang Hải lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Trên trang cá nhân, ông gửi lời nhắn nhủ tới con trai, nhấn mạnh rằng thất bại ở hiện tại không phải dấu chấm hết.

Thông điệp mà cựu tuyển thủ này dành cho con trai mang tính định hướng rõ ràng: con đường phía trước còn dài, điều quan trọng là không được bỏ cuộc. Ông khuyên Quang Khôi kiên trì, tiếp tục nỗ lực qua từng năm và giữ vững đam mê với bóng đá – điều đã lựa chọn ngay từ đầu.

Ở góc độ chuyên môn, việc Quang Khôi bị loại không hoàn toàn bất ngờ nếu nhìn vào phong độ gần đây. Dù từng thể hiện tốt ở các đợt tập trung trước đó, tiền đạo trẻ này lại không có nhiều đóng góp nổi bật tại giải U17 Đông Nam Á – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cuối cùng của ban huấn luyện.

Dẫu vậy, cánh cửa không hề khép lại. Như chính HLV Cristiano Roland đã chia sẻ, việc loại cầu thủ chỉ mang tính thời điểm, và các tài năng trẻ vẫn còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai nếu tiếp tục nỗ lực.

Câu chuyện của Quang Khôi vì thế không chỉ dừng lại ở một quyết định chuyên môn. Nó phản ánh rõ nét áp lực của những “cái bóng lớn” trong bóng đá, nhưng đồng thời cũng cho thấy vai trò của gia đình – nơi giúp cầu thủ trẻ giữ được sự cân bằng.

Một lần lỡ hẹn có thể là bước lùi, nhưng cũng có thể là điểm khởi đầu cho sự trưởng thành. Và với lời nhắn “miễn đừng dừng lại”, hành trình của con trai Quang Hải có lẽ chỉ mới bắt đầu.