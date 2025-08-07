Các nguồn tin cho biết, CLB Công an TP.HCM đang nhắm tới Devante Cole – con trai cựu danh thủ MU Andy Cole. Sự nghiệp của Devante Cole khó lòng so sánh với người cha lừng lẫy. Nhưng anh vẫn là một cái tên đầy hứa hẹn nếu về V.League thi đấu.

Devante Cole mùa giải 2024/25 có 14 trận ra sân tại Championship

Devante Cole trưởng thành từ lò đào tạo Man City và dành phần lớn sự nghiệp ở các CLB thuộc Championship và League One (hạng 2 và hạng 3 theo hệ thống bóng đá Anh). Chân sút 30 tuổi đã chơi tổng cộng 383 trận ở các giải đấu chuyên nghiệp và ghi được 92 bàn thắng. Ở cấp đội tuyển, Devante Cole từng khoác áo các lứa trẻ tuyển Anh từ U16 đến U19 và được gọi lên tuyển Jamaica.

Trang Transfermarkt hiện định giá Devante Cole 600.000 euro (khoảng 17,9 tỷ đồng) và còn hợp đồng với West Brom đến tháng 9/2026. Nghĩa là nếu muốn chiêu mộ tiền đạo người Anh, CLB CA TP.HCM sẽ phải trả khoản phí chuyển nhượng không hề nhỏ.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải V.League 2025/26, CLB CA TP.HCM đang liên tục bổ sung lực lượng với những cái tên đắt giá. Đội chủ sân Thống Nhất đã chiêu mộ Tiến Linh, Đức Huy, Phạm Văn Luân, Nguyễn Đức Phú và vẫn tiếp tục “đi chợ”.

Tiến Linh ghi bàn cho CLB CA TP.HCM

Ở trận đấu giao hữu mới đây gặp Geylang FC (xếp thứ ba giải VĐQG Singapore), CLB CA TP.HCM thắng 2-1 với những pha lập công của Tiến Linh và ngoại binh Endrick.