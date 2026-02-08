Con trai HLV Mai Đức Chung xúc động khi thay bố nhận danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Con trai HLV Mai Đức Chung chia sẻ khi nhận danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng thay bố

Tại Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7/1, HLV Mai Đức Chung - người thầy huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam - được vinh danh là một trong năm Đại sứ truyền cảm hứng. Vì HLV Mai Đức Chung đang cùng ĐT nữ đi tập huấn tại Trung Quốc, ông không thể trực tiếp tham dự sự kiện. Anh Mai Đức Minh - con trai HLV Mai Đức Chung đã thay mặt bố bước lên sân khấu nhận giải trong sự xúc động của khán giả.

Chia sẻ cảm xúc, anh Mai Đức Minh không giấu được niềm tự hào: "Hôm nay, tôi thay mặt bố - HLV Mai Đức Chung - cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng WeChoice Awards 2025. Xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức và khán giả đã bầu chọn, dành cho bố tôi danh hiệu cao quý này".

Con trai và cháu nội của HLV Mai Đức Chung dự Gala WeChoice Awards 2025

HLV Mai Đức Chung là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Theo chia sẻ của anh Minh, trong mắt gia đình, HLV Mai Đức Chung không chỉ là một người làm nghề lâu năm, mà còn là biểu tượng của sức khỏe, kỷ luật và niềm đam mê bền bỉ. "Với tôi, bố là một tấm gương về sức khỏe, về sự tận lực với công việc. Bóng đá với bố không đơn thuần là nghề nghiệp, mà thực sự là đam mê. Có lẽ đến tận bây giờ, bố vẫn chưa bao giờ hết đam mê với trái bóng".

Đặc biệt, anh Mai Đức Minh nhấn mạnh sự đồng điệu giữa câu chuyện của bố mình và chủ đề WeChoice năm nay - sự tiếp nối giữa các thế hệ người Việt Nam. "Sự chuyển giao giữa thế hệ lớn tuổi như bố tôi với các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo - những người tiếp nối đam mê và thành công của các thế hệ đi trước - là điều vô cùng đáng quý. Đây thực sự là một chủ đề rất ý nghĩa của WeChoice 2025".

Khoảnh khắc người con trai thay mặt người cha tóc bạc đứng trên sân khấu WeChoice không chỉ là niềm tự hào của gia đình HLV Mai Đức Chung, mà còn là hình ảnh đẹp về sự kế thừa, tri ân và truyền lửa - đúng với tinh thần mà WeChoice Awards luôn hướng tới.

Một người thầy thầm lặng phía sau ánh hào quang, và một thế hệ trẻ đang tiếp bước, tiếp nối đam mê - đó chính là nguồn cảm hứng bền bỉ nhất.