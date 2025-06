Con trai cả nhà Beckham cư xử "trẻ con đến đau lòng": Công khai mừng tuổi anh vợ, ngầm "dằn mặt" bố mẹ đẻ?

Cậu cả nhà Beckham - Brooklyn mới đây lại khiến dân tình xôn xao khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh trai của vợ – Will Peltz – dù trước đó Brooklyn hoàn toàn phớt lờ sinh nhật lần thứ 50 của bố ruột mình, huyền thoại bóng đá David Beckham.

Ngày 30/5, trên Instagram, Brooklyn đăng ảnh chụp cùng Will Peltz kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật Will Peltz, yêu anh bạn", và nhanh chóng được Will hồi đáp: "Ừ, yêu anh bạn".

Brooklyn bị chỉ trích vì phớt lờ cha mẹ, trong khi công khai bày tỏ tình cảm với vinh Will Pleltz - anh trai của vợ - Nicola Peltz, vào ngày sinh nhật

Hành động này ngay lập tức bị soi vì nó diễn ra đúng ngày phát sóng tập cuối chương trình trò chuyện Beckham & Friends của David Beckham, với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt Tom Cruise. Trước đó vài tuần, Brooklyn cũng không hề góp mặt trong tiệc sinh nhật hoành tráng của bố mình, dù khi ấy anh đang ở London – nơi tổ chức tiệc – để tham gia chiến dịch quảng bá cho Moncler.

Không dừng lại ở đó, netizen còn "đào" lại dòng trạng thái Brooklyn đăng cho vợ là Nicola Peltz: "Anh luôn chọn em, em yêu", như ngầm khẳng định lập trường giữa tin đồn căng thẳng với nhà chồng.

Bài đăng của Brooklyn xuất hiện vài giờ sau khi có thông tin mẹ anh - Victoria đã khiến vợ anh khóc trong ngày cưới

Mâu thuẫn giữa hai bên gia đình vốn đã râm ran từ sau đám cưới Brooklyn - Nicola năm 2022. Theo People, Victoria Beckham từng khiến Nicola bật khóc trong ngày cưới vì chiếm spotlight ở phần nhảy đầu tiên. Một nguồn tin tiết lộ, nam ca sĩ Marc Anthony – bạn thân nhà Beckham – khi biểu diễn đã gọi "người phụ nữ đẹp nhất đêm nay" là... Victoria Beckham, rồi mời bà lên nhảy với Brooklyn, dù khoảnh khắc này vốn được lên kế hoạch cho cô dâu chú rể.

Nicola được cho là sốc nặng, rời khỏi phòng tiệc trong nước mắt. Dù một số khách mời lên tiếng "minh oan" cho Victoria rằng đó chỉ là phút ngẫu hứng từ Marc Anthony và mọi người đều đã cùng nhảy sau đó, nhưng sự việc vẫn để lại vết rạn rõ ràng.

Căng thẳng bắt đầu từ chuyện váy cưới, khi Nicola tiết lộ với Variety rằng cô từng định mặc váy của Victoria thiết kế, nhưng cuối cùng phải thay đổi vì "xưởng may không kịp hoàn thành đúng hạn". Cô khẳng định: "Bà ấy không nói tôi không được mặc, và tôi cũng không nói tôi không muốn mặc. Mọi chuyện cứ thế bị thổi phồng lên".

Dù đã nhiều lần xuất hiện thân thiết trước truyền thông, năm nay Brooklyn và Nicola lại không hề đăng bài mừng sinh nhật cho cả David lẫn Victoria, khiến dư luận càng thêm nghi ngờ về "chiến tranh lạnh" âm ỉ.

Một nguồn tin tiết lộ với US Weekly: "David và Victoria thậm chí không biết Brooklyn đang ở London. Họ từng luôn ủng hộ các dự án của cặp đôi – từ nước sốt cay đến phim ảnh – nhưng giờ thì mối quan hệ đã nguội lạnh. Họ rất yêu Brooklyn, nhưng không thể tiếp tục chịu đựng điều này mãi".

Trong khi đó, một người bạn của Brooklyn lại khẳng định anh đang cố "buông bỏ quá khứ và cho mọi người không gian riêng".

Tình hình hiện tại vẫn chưa rõ sẽ đi về đâu, nhưng có một điều chắc chắn: nhà Beckham đang đối mặt với một thử thách không nhỏ – không phải trên sân cỏ, mà là trong chính gia đình mình.