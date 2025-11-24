Con trai Beckham bị tố đạo nhạc The Beatles và Oasis, bị ví như "bản cover giá rẻ" liền đáp trả cực gắt

Cruz Beckham phản pháo ồn ào "đạo nhái" The Beatles và Oasis: "Ảnh hưởng là chuyện bình thường, không thì làm nhạc để làm gì!"

Cruz Beckham - cậu út 20 tuổi nhà Becks - vừa chính thức đặt viên gạch đầu tiên xây dựng sự nghiệp âm nhạc với ca khúc If I Should Go. Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui debut, anh chàng đã phải đối mặt với bình luận tiêu cực: bài hát bị dân mạng so sánh với Hey Jude của The Beatles và Don't Look Back in Anger của Oasis.

Thay vì im lặng, Cruz chọn cách phản pháo đầy thẳng thắn trên Instagram: "Nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi những nghệ sĩ bạn yêu thích, thì bạn đang làm sai rồi".

Con trai út David - Victoria Beckham debut nhưng bị nghi đạo nhái huyền thoại Rock

Ngay sau khi ca khúc phát hành hôm 21/11, nhiều bình luận lập tức chỉ ra phần melody mang vibe hoài niệm quen thuộc, khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: "Lấy hơi hướng hay đạo nhái?".

Một tài khoản còn mỉa mai: "Cruz Beckham chỉ cần lấy hợp âm của Hey Jude rồi gọi đó là ca khúc mới? Thất vọng thật sự". Người khác thì nhận xét gay gắt hơn: "Đây là phiên bản cover giá rẻ của Don't Look Back in Anger". Nhưng cũng có rất nhiều fan đứng ra bảo vệ, khẳng định bài hát "chân thật, cảm xúc" và Cruz hoàn toàn "có chất riêng".

Cruz đáp trả: Lấy cảm hứng không phải tội. Trên trang cá nhân, cậu ba nhà Beckham viết đầy tâm huyết: "Đây là hành trình dài và mình biết ơn khi được chia sẻ nó. Nếu không lấy cảm hứng từ người mình yêu thích thì làm nhạc để làm gì? Mình không bắt chước ai. Mình tôn vinh họ". Anh cũng chia sẻ đây mới chỉ là khởi đầu cho một dự án lớn hơn - ám chỉ album đầu tay có thể đang trong quá trình hoàn thiện.

Không ào ào như anh trai Brooklyn, Cruz chọn đi chậm - chắc - có nghề

Cruz đã ký với Kitchenware Management - công ty từng làm việc với thành viên The 1975. Anh bắt đầu từ những sân khấu nhỏ ở London, New York, và thậm chí từng làm opening act cho James Bay. Không khoe khoang, không tạo drama, Cruz chọn xây dựng sự nghiệp từng bước một. If I Should Go chính là sản phẩm đầu tiên chứng minh điều đó.

Victoria và David đều nhanh chóng chia sẻ ca khúc của con trai lên Instagram. David viết: "Rất tự hào về hành trình âm nhạc của con trai". Victoria thì mềm mại hơn: "Một bài hát đẹp từ trái tim. Mẹ yêu con". Ngay cả cô út Harper Beckham cũng viết tâm thư dài tự hào về anh trai.

Dù chưa thể khẳng định Cruz sẽ đi xa đến đâu, nhưng sự chú ý - cả tích cực lẫn tranh cãi - dành cho ca khúc đầu tay chứng tỏ anh chàng đã thực sự bước vào thế giới âm nhạc.

Từ đây trở đi, câu hỏi lớn nhất không còn là "con trai nhà Beckham có thành ca sĩ nổi tiếng không?", mà là "Cruz Beckham sẽ đi theo chất của ai - rock Anh quốc, pop ballad, hay thứ gì hoàn toàn mới?". Chờ xem cậu út nhà Becks bùng nổ đến đâu trong thời gian tới!



