Con trai 1 vợ 2 con vẫn đi đánh pickleball từ trưa tới tối, mẹ Quang Hải quất thẳng 5 roi, nghe mà "đau giùm"

Mẹ Quang Hải trừng phạt con trai vì đi đánh pickleball quên lối về

Mới đây, bà Cúc Dương - mẹ của tiền vệ ĐT Việt Nam Nguyễn Quang Hải - gây sốt MXH với video ghi lại khoảnh khắc "kỷ luật thép" dành cho cậu con trai cả Nguyễn Quang Phong. Chuyện tưởng nhỏ nhưng lại viral mạnh vì… hài hước, đời thường, netizen đồng loạt gọi mẹ Quang Hải là "mẹ chồng quốc dân" vì một lý do.

Theo chia sẻ, anh Nguyễn Quang Phong - người anh cả trong nhà, đã lập gia đình và có 2 con - vốn đam mê thể thao. Gần đây, anh lại mê mẩn bộ môn pickleball đến mức đi đánh từ trưa mà… 20h30 tối mới chịu về tới nhà, để lại cả nhà đợi dài cổ. Quá bức xúc nhưng vẫn rất "mẹ Việt Nam truyền thống", bà Cúc Dương quyết định xử lý bằng cách quen thuộc: roi thật, tiếng thật, đau thật.

Trong video, vừa mở đầu là cảnh bà Cúc đứng sau cánh cửa, tay cầm cây roi huyền thoại, thần thái nghiêm hơn cả giám khảo gameshow. Vừa thấy con bước vào, bà không nói nhiều, chỉ tay bắt con trai nằm úp trên giường và vung ngay 5 roi chuẩn chỉnh, từng tiếng "chát chát" vang lên nghe mà dân mạng rùng mình: "Trời ơi, đánh cái nào ra cái đó, nghe mà ê cả người dùm anh Phong luôn!".

Điều khiến netizen cười ngất chính là… con dâu và cháu trai cũng đứng cạnh chứng kiến toàn bộ. Không khí y như một buổi "xử án gia đình" thân thương, khi mẹ chồng nghiêm khắc dạy dỗ con trai còn con dâu đứng xem với vẻ mặt nửa thương nửa buồn cười, còn cậu cháu trai nhỏ lại liên tục xin tha cho bố. Ai cũng hiểu đây là kiểu "roi yêu thương", đánh cho nhớ, đánh vì lo, chứ trong nhà bà Cúc nổi tiếng thương con quá trời.

Dưới phần bình luận, dân mạng thả haha không ngừng: "Nghe mà đau giùm luôn á trời, y chang hồi nhỏ đi học về muộn bị mẹ đợi cửa", "Phong ơi Phong, có vợ có con rồi mà vẫn bị mẹ phạt như sinh viên năm nhất", "Nghiện pickleball level max, về trễ là bị quất liền", Sợ nhất là mẹ nổi giận", "Mẹ chồng quốc dân, con dâu không phải động tay luôn"...

Dù viral vì hài hước, nhưng nhiều người cũng nhìn thấy sự ấm áp trong gia đình Quang Hải. Bà Cúc nghiêm khắc nhưng chan đầy tình thương, anh em trong nhà thì gần gũi, vui vẻ. Và thêm một bài học nhẹ cho cánh đàn ông mê thể thao: mê gì mê chứ đừng để mẹ và vợ con chờ cửa!