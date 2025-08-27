Cơn sốt mang tên Rio Ngumoha tại sân cỏ Ngoại hạng Anh

Ở tuổi 16, Rio Ngumoha đã viết tên mình vào lịch sử Liverpool khi ghi bàn thắng quyết định trước chủ nhà Newcastle rạng sáng 26-8, trở thành cầu thủ trẻ nhất của "Lữ đoàn đỏ" lập công tại Premier League và là cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Từ chỗ là niềm hy vọng ở Chelsea, giờ đây Ngumoha nổi lên như hiện tượng đặc biệt của bóng đá Anh.



Rio Ngumoha lập đại công cho Liverpool

Rio Ngumoha từ Chelsea sang Liverpool

Sinh ra tại Newham (London) năm 2008, Ngumoha mang trong mình hai dòng máu Nigeria và Pháp của cha và mẹ. Anh gia nhập học viện Chelsea từ năm 8 tuổi, nhanh chóng được đánh giá cao nhờ kỹ thuật khéo léo và tư duy chơi bóng thông minh.

Bàn thắng chàng trai này ghi cho Chelsea trong trận chung kết Giải vô địch U17 nước Anh năm 2024 trước U17 Wolverhampton được đánh giá là "hàng hiếm" trong độ tuổi trẻ.

Tuy nhiên, tháng 9-2024, Liverpool đã tạo bất ngờ lớn khi thuyết phục thành công cầu thủ này rời Chelsea. Đội chủ sân Anfield thậm chí phá vỡ mức trần lương cho cầu thủ trẻ để có được chữ ký của Ngumoha. Quyết định ấy nhanh chóng chứng minh giá trị.

Ngumoha tỏa sáng Liverpool là "nỗi đau" của Chelsea

Rio Ngumoha liên tiếp lập kỷ lục

Ngày 11-1-2025, Ngumoha được ra sân trong đội hình xuất phát gặp Accrington Stanley ở FA Cup, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool thi đấu chính thức tại một giải đấu lớn, khi đó cậu mới 16 tuổi 135 ngày. Chưa đầy tám tháng sau, chàng tiền đạo tuổi teen có màn trình diễn để đời tại St.James' Park.

Rio Ngumoha làm câm lặng cả cầu trường St James' Park với bàn thắng phút 90+10

Phút 90+10, trong thế trận Liverpool bế tắc khi đang để Newcastle gỡ hòa sau khi dẫn trước 2-0, Ngumoha tận dụng cơ hội dứt điểm lạnh lùng, mang về chiến thắng nghẹt thở. Pha dứt điểm chính xác của Ngumoha - được kiến tạo bởi Dominik Szoboszlai sau đường chuyền của Mohamed Salah - đã đảm bảo chiến thắng 3-2 cho Liverpool trước chủ nhà Newcastle ngay tại St James' Park. Ngumoha chỉ vào sân thay Cody Gakpo bốn phút trước đó, nhưng tác động tức thời của anh khiến đông đảo khán giả truyền hình Ngoại hạng Anh phải sững sờ.

Với người hâm mộ Liverpool, tất cả đã được chính Ngumoha để lại ấn tượng mạnh mẽ từ mùa hè.

Tiền đạo cánh trái này đã ghi bàn mở tỉ số tuyệt đẹp rồi kiến tạo cho Darwin Nunez ghi bàn thắng thứ hai cho Liverpool ở trận giao hữu thắng Athletic Bilbao 4-1 tại Anfield.

Ngumoha lập siêu phẩm ở trận giao hữu đầu mùa trước Bilbao

Màn trình diễn "siêu phàm" ấy của Ngumoha đã trở thành chủ đề bàn tán của những người hâm mộ Liverpool. Ngumoha có thêm một pha kiến tạo và bàn thắng khác trong chuyến du đấu châu Á khi Liverpool lần lượt gặp AC Milan và Yokohama F. Marinos.

Lối chơi đầy hứa hẹn của Rio Ngumoha

Thuận chân phải nhưng thường đá cánh trái, Ngumoha có khả năng cắt vào trung lộ và tạo đột biến. Phong cách của anh gợi nhớ Eden Hazard: Tốc độ, khả năng rê bóng lắt léo, giữ thăng bằng tốt và sút quyết đoán. Ở các cấp độ trẻ, anh đạt trung bình 12,9 lần rê bóng mỗi 90 phút với tỷ lệ thành công 63,6%, đồng thời đóng góp gần 1 bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi 90 phút.

Không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cầu thủ trẻ này còn cho thấy sự chín chắn trong việc chọn giải pháp khi nào cần tự mình đột phá, khi nào cần chuyền để đồng đội dứt điểm. Chính sự toàn diện đó giúp anh nhanh chóng chiếm được niềm tin nơi ban huấn luyện.

Nhanh, mạnh, kỹ thuật điêu luyện, tương lai của Ngumoha thực sự rộng mở

John Terry - cựu đội trưởng Chelsea - đánh giá Ngumoha là "tài sản vô giá mà Chelsea để vuột mất". Tại Liverpool, bên cạnh những đàn anh như Mohamed Salah, cầu thủ 16 tuổi chắc chắn sẽ được dìu dắt để trưởng thành nhanh chóng.

Với ba quốc tịch Anh, Nigeria và Pháp, việc lựa chọn màu áo đội tuyển trong tương lai vẫn rộng mở. Hiện tại, Ngumoha đang khoác áo U17 Anh, và nhiều người tin rằng anh sẽ sớm được gọi lên các cấp độ cao hơn.

Các ngôi sao đàn anh Liverpool chia sẻ niềm vui với cậu em trẻ nhất đội

Con đường phía trước của Rio Ngumoha mới chỉ bắt đầu, nhưng những gì anh thể hiện đã thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất. Từ "cậu bé Chelsea" thành "người hùng Anfield", Ngumoha hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều cột mốc rực rỡ cho Liverpool và bóng đá thế giới.