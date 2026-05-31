Còn gì buồn hơn Arsenal ngay lúc này!

Đêm 30/5, rạng sáng 31/5, tại Puskas Arena ở Budapest, thầy trò Mikel Arteta đã ở rất gần đỉnh cao châu Âu. Arsenal khởi đầu hoàn hảo khi Kai Havertz đưa đội bóng thành London vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, "Pháo thủ" cho thấy họ đủ bản lĩnh để cạnh tranh sòng phẳng với nhà đương kim vô địch PSG.

Nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn đến khó tin. Sau khi Ousmane Dembele gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền trong hiệp hai, hai đội kéo nhau vào hiệp phụ rồi loạt sút luân lưu cân não. Arsenal chiến đấu kiên cường suốt 120 phút, thậm chí thủ môn David Raya còn mang đến hy vọng khi cản phá được một lượt đá của đối phương.

Thế nhưng ở khoảnh khắc quyết định, vận may đã quay lưng với đội bóng nước Anh. Cú sút hỏng của Gabriel khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa, trong khi các cầu thủ PSG lạnh lùng hoàn tất nhiệm vụ để giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11m.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Arsenal đổ gục xuống sân. Họ ôm mặt rơi nước mắt. Dù đã ở rất gần chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB kể từ khi giải đấu mang tên mới, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Đối với các CĐV Arsenal, đây có lẽ là một trong những thất bại đau đớn nhất trong nhiều năm qua. Không phải một trận thua toàn diện, không phải bị đối thủ áp đảo, mà là thất bại khi cánh cửa thiên đường đã ở ngay trước mắt.

Trong khi PSG mở tiệc ăn mừng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, Arsenal một lần nữa phải học cách đứng dậy sau nỗi đau. Và có lẽ đêm Budapest sẽ còn ám ảnh họ rất lâu, bởi đôi khi điều đau nhất trong bóng đá không phải là thất bại, mà là cảm giác đã chạm một tay vào chiếc cúp rồi vẫn để nó tuột mất.