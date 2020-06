Con gái út nhà Beckham khiến tất cả bật cười bằng lời nhắn thật thà gửi tới phụ huynh: Con không thích học đâu, muốn làm nghệ thuật cơ

Mới đây, Victoria Beckham đã đăng tải trên trang cá nhân lời nhắn của cô con gái Harper viết lên trên mặt kính của cửa sổ. "Con không thích học. Con muốn làm nghệ thuật được không", Harper viết bằng bút màu.



Theo The Sun, thiên thần nhí kêu ca cũng bởi cô bé vẫn phải làm hàng đống bài tập bất chấp đang trong quãng thời gian tự cách ly cùng gia đình. Cách đây ít ngày, Victoria hé lộ vẫn đang cho cô út học tại gia dưới sự kèm cặp của bố mẹ. Tất nhiên, Harper chỉ là một cô bé 8 tuổi nên chẳng ai nỡ trách em vì suy nghĩ ngây thơ trên. Đa phần người xem đều bật cười trước sự thật thà của Harper.

Lời nhắn của Harper được mẹ Victoria chia sẻ.

Được biết, Harper rất thích vẽ tranh và có khả năng trở thành nhà thiết kế thời trang giống với mẹ Victoria. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai còn giờ em vẫn phải đi học rồi làm bài như bao người bạn khác.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, cả gia đình Beckham đã chọn cách tự cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn. Ngoại trừ cậu cả Brooklyn đang ở Mỹ cùng bạn gái, 5 thành viên còn lại của gia đình Becks đã dọn đến căn hộ nằm ven Costwolds.

Tại đây, David cùng vợ và các con có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cựu danh thủ người Anh thường đọc chuyện cho con gái Harper hay chơi game cùng với Romeo và Cruz. Truyền thông xứ sương mù tiết lộ, cựu tuyển Anh đang dự định xây thêm cổng và hầm trú ẩn nhằm đảm bảo an toàn. Ý định này vấp phải sự phản đối của hàng xóm xung quanh do "không khả thi so với vùng quê bình dị như Cotswolds". Sau cùng, gia đình Becks vẫn được chính quyền cho phép.